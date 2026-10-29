Günter Ofner aus Rosental an der Kainach nahm innerhalb weniger Wochen an zwei Weltmeisterschaften teil. In Shanghai erreichte er zwei fünfte Plätze.

Nur wenige Wochen nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der „PingPongParkinson“-Weltmeisterschaft in Hannover erreichte Günter Ofner aus Rosental an der Kainach den nächsten sportlichen Höhepunkt. Der Spieler des UTTC Raiffeisen Ligist nahm vom 20. bis zum 25. Oktober an der Parkinson-Tischtennis-WM des Verbands ITTF in Shanghai teil. Dort erreichte er im Herren-Einzel und im Herren-Doppel jeweils den fünften Platz.

„Natürlich hätte ich mir gerne eine Medaille erkämpft, aber ich nehme viele wertvolle Erfahrungen mit“, freut sich Ofner. Der Steirer war gemeinsam mit vier weiteren Österreichern nach China gereist und hatte dort ein zweitägiges Trainingslager absolviert, um sich auf das Turnier vorzubereiten.

1 / 4 In drei Bewerben konnte Günter Ofner zwei fünfte Plätze erreichen. © Kk

Einzug ins Viertelfinale

Nach einer spektakulären Eröffnungsfeier startete Ofner in der zweiten Klasse souverän. Mit drei Siegen gegen Spieler aus China, Schottland und den USA sicherte er sich den Gruppensieg. In der K.-o.-Phase gewann der Rosentaler sowohl gegen einen Athleten aus Taipeh als auch im Achtelfinale gegen einen Portugiesen, ohne einen Satz zu verlieren. Im Viertelfinale musste er sich jedoch einem Spieler aus Slowenien geschlagen geben.

1 / 2 Ofner im Doppel mit Steve Morley © Kk

Im Herren-Doppel harmonierte Ofner mit seinem schottischen Partner Steve Morley. Nach einer fehlerfreien Gruppenphase bezwang das Duo im Achtelfinale eine chinesische Paarung und zog ins Viertelfinale ein. Dort fehlten gegen eine chinesische Paarung am Ende die Kräfte. Weniger glücklich verlief das Mixed-Doppel mit Barbara Schneider-Romen. Bereits in der Gruppenphase traf das österreichische Duo auf die späteren Weltmeister. Trotz eines Sieges reichte es nach zwei Niederlagen nicht für den Aufstieg.

Positive Bilanz

Somit standen in den drei Bewerben zwei fünfte Plätze zu Buche. „Bis zu fünf Stunden täglich an der Platte, das ungewohnte Klima und die Zeitumstellung forderten ihren Tribut. Trotzdem ziehe ich eine positive Bilanz“, so Ofner. In den kommenden Wochen beginnen für ihn die Vorbereitungen für die nächste „PingPongParkinson“-WM in Magglingen (Schweiz), die ITTF-WM in Goa (Indien) und die laufende Meisterschaft.