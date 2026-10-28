Altbürgermeister Franz Lindner verstarb im 80. Lebensjahr

22 Jahre war Franz Lindner Bürgermeister der Altgemeinde Frojach-Katsch und verwirklichte dort zahlreiche Projekte.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag hat der langjährige Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Frojach-Katsch von dieser Welt Abschied genommen. Franz Lindner war nach seiner Zeit als Vizebürgermeister 22 Jahre Bürgermeister.

Als Landwirt, vulgo „Oberer Wundsum“, übernahm er bereits früh Verantwortung auf seinem Bergbauernhof. Als Kommunalpolitiker und aktiver Vereinsfunktionär prägte Franz Lindner über Jahrzehnte die Entwicklung seiner Heimatgemeinde. Während seiner Amtszeit als ÖVP-Bürgermeister wurden zahlreiche Projekte verwirklicht. Neben der Erweiterung der Kanalisation, dem Bau des Vereinsheims, sozialem Wohnbau sind durch die Ansiedlung des Holzverarbeitungsbetriebes KLH im Ortsteil Katsch wichtige Arbeitsplätze entstanden.

Lindner war auch langjähriger Bauernbundobmann, Ehrenmitglied der Feuerwehr und des Kameradschaftsbundes sowie Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde. Außerdem wurde ihm der Titel Ökonomierat verliehen.