Tage der Entscheidung für Österreichs Social-Media-Verbot

Bis Ende Oktober muss die EU entscheiden, ob sie das Gesetz für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche ab 2027 blockiert oder durchwinkt.

Die Bundesregierung will ab Jänner 2027 ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige in Kraft setzen. Auch zahlreiche andere Staaten beschäftigen sich mit diesem Thema. Ziel ist es, den Zugang zu Plattformen wie TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube für Kinder und Jugendliche bis zum 14. Geburtstag zu verbieten, weil diese darauf abzielen, bei den Kindern ein Suchtverhalten auszulösen. Die Überprüfung des Alters soll dabei über einen Drittanbieter erfolgen, etwa über die ID Austria. Die Reaktionen auf das Vorhaben sind geteilt: Viele unterstützen die Zielrichtung, es gibt aber auch Kritik, unter anderem, dass die Regelung auf eine generelle Registrierpflicht für das Internet hinauslaufen könnte.

Derzeit liegt das geplante Verbot bei der EU-Kommission zur Prüfung. Das Problem dabei ist, dass Brüssel an einem eigenen Social-Media-Verbot arbeitet, das bereits für unter 13-Jährige gelten soll. Bis Ende Oktober muss nun eine Entscheidung fallen. Drei Szenarien sind möglich.

Die EU hat das Steuer in der Hand

Variante Nummer eins: Kommen bis dahin keine Einwände seitens der EU-Kommission, kann Österreich seine eigene Regelung beschließen und ab 2027 umsetzen. Variante Nummer zwei: Die Brüsseler Behörde fordert eine Überarbeitung des österreichischen Vorschlags. Dann müsste die Dreierkoalition einen neuen Entwurf zur Prüfung übermitteln. Variante Nummer drei: Die EU-Kommission kann den Entwurf für zwölf bis 18 Monate auf Eis legen, wenn die EU gerade an einheitlichen Regeln für denselben Bereich arbeitet.

Genau das tut die EU-Kommission. Der sogenannte „Kids Act“ Brüssels sieht ein EU-weites Social-Media-Verbot bis zum 13. Geburtstag vor. Zwischen 13 und 15 Jahren sieht der Vorschlag einen begrenzten Zugang zu den betroffenen Digitalplattformen vor.

Zum Abwarten verurteilt

In der Dreierkoalition ist man bis zu einer Entscheidung der EU-Kommission zum Abwarten verurteilt. Zumal Brüssel noch eine weitere Option im Köcher hat: nämlich die Entscheidungsfrist einfach um sechs Monate zu verlängern. Statt diese Woche hätte die Bundesregierung in diesem Fall erst Ende April Klarheit, wie es mit dem Social-Media-Verbot weitergeht.

Das wäre, so ist aus den Reihen der Koalition zu hören, ein ziemlich unerfreulicher Ausblick. Schließlich wären die Jugendlichen damit weiter im Griff der süchtig machenden Digitalplattformen.