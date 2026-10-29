„Auch Österreich kann rasch ins Visier von Trump geraten“

Herr Endler, viele Europäer hoffen, dass die Midterms Donald Trump bremsen. Was würde es bedeuten, wenn die Republikaner eine oder sogar beide Kongresskammern verlieren?

Tobias Endler: Ich würde vor überhöhten Erwartungen warnen. Dass eine Regierungspartei bei den Zwischenwahlen verliert, ist eher die Regel als die Ausnahme. Auch Barack Obama regierte jahrelang gegen republikanische Mehrheiten. Eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus wäre trotzdem wichtig: Sie würde Trumps Gewinnerimage beschädigen und könnte über Haushalts- und Steuerfragen Druck ausüben sowie ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Noch brisanter wäre für ihn der Verlust des Senats. Der entscheidet über die Bestätigung von Richtern am Obersten Gerichtshof und über eine mögliche Verurteilung in einem Amtsenthebungsverfahren.