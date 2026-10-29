„Auch Österreich kann rasch ins Visier von Trump geraten“
Kurz vor den Midterms ist US-Präsident Donald Trump außen- und innenpolitisch angeschlagen. Doch macht das den US-Präsidenten weniger gefährlich? Im Gegenteil befürchtet US-Experte Tobias Endler. Die Attacken Richtung Europa könnten noch zunehmen.
Herr Endler, viele Europäer hoffen, dass die Midterms Donald Trump bremsen. Was würde es bedeuten, wenn die Republikaner eine oder sogar beide Kongresskammern verlieren?
Tobias Endler: Ich würde vor überhöhten Erwartungen warnen. Dass eine Regierungspartei bei den Zwischenwahlen verliert, ist eher die Regel als die Ausnahme. Auch Barack Obama regierte jahrelang gegen republikanische Mehrheiten. Eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus wäre trotzdem wichtig: Sie würde Trumps Gewinnerimage beschädigen und könnte über Haushalts- und Steuerfragen Druck ausüben sowie ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Noch brisanter wäre für ihn der Verlust des Senats. Der entscheidet über die Bestätigung von Richtern am Obersten Gerichtshof und über eine mögliche Verurteilung in einem Amtsenthebungsverfahren.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Demokraten beide Kammern erobern?
Dass die Republikaner das Repräsentantenhaus verlieren, halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Beim Senat wäre ich vorsichtiger. Vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, er bleibt sicher republikanisch. Inzwischen ist auch dort ein Machtwechsel vorstellbar. Trump ist extrem unbeliebt, seine Zustimmungswerte liegen bei unter 35 Prozent. Er zieht damit die eigenen Kandidaten herunter.
Trump versucht, durch neu zugeschnittene Wahlkreise und Einschränkungen bei der Briefwahl Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen. Wie gefährlich ist das?
Ich sehe darin eine echte Gefahr. Betrieben wird es von beiden Parteien, aber die Republikaner gehen dabei allerdings besonders rabiat vor. Gerichte haben einige dieser Maßnahmen wieder zurückgedreht. Dazu kommt ein anderes Problem: Immer mehr Amerikaner sind von der Politik erschöpft. Wer weite Wege zum Wahllokal zurücklegen und sich ohnehin registrieren muss, bleibt eher zu Hause. Die harte MAGA-Basis dagegen geht wählen. Sie steht notfalls eine Stunde im Regen. Dadurch gewinnt ihre Stimme relativ an Gewicht.
Die Enttäuschung über beide großen Parteien wächst also?
Ja. Immer mehr Menschen bezeichnen sich als unabhängig. Früher waren das oft Wechselwähler, heute sagen viele schlicht: Lasst mich mit beiden Parteien in Ruhe. Das ist hochgefährlich. Denn das amerikanische Mehrheitswahlsystem macht es kleineren Parteien enorm schwer. Selbst Politiker am linken Rand der Demokraten bleiben in der Partei, obwohl sie politisch mit einem Joe Biden wenig gemeinsam haben.
In Europa hoffen viele, dass ein geschwächter Trump außenpolitisch gemäßigter auftreten müsste. Ist das ein Trugschluss?
Ja. Die Außenpolitik wird im Weißen Haus gemacht. Außenminister Marco Rubio kann nur so weit gehen, wie Trump es zulässt. Trump ist außerdem Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und der innenpolitische Druck auf ihn ist enorm. Er hat ein goldenes Zeitalter versprochen, doch viele seiner Anhänger spüren im Alltag keine Verbesserung. Ich sehe deshalb keinen Grund, warum sich sein Verhalten gegenüber Europa entspannen sollte: Er braucht dieses Ventil.
Könnte er gegenüber Europa sogar noch aggressiver werden?
Absolut. Er braucht dieses Ventil. Auch Österreich kann rasch ins Visier geraten, gerade in der Handelspolitik. Der Zollhammer trifft besonders die Fertigungsindustrie und die Automobilbranche. Ich kenne Unternehmen in Oberösterreich und in der Steiermark, denen diese Zölle sehr wehtun. Für Trump sind Zölle nicht bloß ein wirtschaftliches Instrument, sondern ein politisches Druckmittel. Seine Logik lautet: Wenn die USA gewinnen, muss jemand anderer verlieren. Die Vorstellung, dass beide Seiten von einem Abkommen profitieren können, spielt kaum eine Rolle.
Woher kommt diese Aggression gegen Europa?
Trump kann in seiner eigenen Erzählung nicht scheitern. Wenn er Versprechen nicht erfüllt, sucht er Schuldige außerhalb der USA. Bei JD Vance kommt eine religiös aufgeladene Weltsicht dazu. Ich habe ihn mehrfach bei Auftritten erlebt: Er spricht vom Kampf des Guten gegen dämonische Mächte. Wer nicht zu uns gehört, steht gegen uns. Diese ideologische Härte prägt auch das Umfeld Trumps.
Ist Vance der wahrscheinlichste Nachfolger Trumps?
Er hat als Vizepräsident einen enormen Bekanntheitsvorsprung. Trump hat ihn aber nicht offiziell zu seinem Favoriten für 2028 erklärt. Und Vance besitzt nicht dieselbe Fähigkeit, eine Menschenmenge mitzureißen. Trump hat Charisma und Unterhaltungswert. Er spürt, was die Leute im Saal bewegt, greift Zwischenrufe auf und macht daraus eine Geschichte. Vance wirkt bei Auftritten viel distanzierter. Auch Außenminister Marco Rubio ist ein möglicher Kandidat. Man sollte zudem Leute wie Tucker Carlson nicht unterschätzen, die ein radikal rechtes Publikum mobilisieren können.
Wie wird Amerika nach Trump aussehen? Können die Demokraten das Land wieder zusammenführen?
Ein demokratischer Präsident ist jederzeit möglich. Die Mehrheiten sind knapp, und die USA haben in ihrer Geschichte oft politische Kurswechsel erlebt. Aber das Land wird nie wieder so sein wie vor Trump. Auch ein demokratischer Präsident könnte versucht sein, die enorme Macht des Amtes zu nutzen, um das Rad mit derselben Entschlossenheit zurückzudrehen. Und die Demokraten werden sich zuerst um die eigenen Probleme kümmern: soziale Absicherung, Steuern, Wahlrecht. Außenpolitisch steht für sie vor allem China im Mittelpunkt. Europa sollte nicht erwarten, automatisch wieder Priorität zu haben.
Ist das Amerika als großer Bruder Europas damit endgültig Geschichte?
Wir müssen uns von dieser Illusion verabschieden. Europa hat sich sicherheitspolitisch, wirtschaftlich und technologisch enorm abhängig gemacht. In der Ukraine sehen wir, wie entscheidend amerikanische Geheimdienstinformationen und militärische Unterstützung sind. Dazu kommen die großen US-Technologiekonzerne, deren Produkte wir täglich nutzen. Und wir sollten nicht glauben, dass eine demokratische Regierung automatisch proeuropäisch handelt. Europa muss eigene Stärke entwickeln und sich bewusst machen, dass eine Gefahr inzwischen auch aus einer Richtung kommt, aus der wir lange keine erwartet haben. Früher sorgten wir uns, die Amerikaner könnten sich nicht mehr für Europa interessieren. Jetzt bekommen wir eine andere Form von Aufmerksamkeit – und die kann uns nicht gefallen.
Zur Person
Tobias Endler, geboren 1978, ist promovierter Amerikanist, Politikwissenschaftler und Experte für US-Politik. Endler forschte und lehrte unter anderem am Heidelberg Center for American Studies und an der amerikanischen Yale University. Gerade ist sein Buch „USA. Der neue Feind: Trump war erst der Anfang“ im Goldegg Verlag erschienen.