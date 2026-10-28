Beliebte Kärntner Bergstraßen sind bis 1. November befahrbar

Großglockner Hochalpenstraße und Nockalmstraße noch bis 1. November geöffnet. Danach tritt die Wintersperre in Kraft.

Die Großglockner Hochalpenstraße und die Nockalmstraße sind noch bis einschließlich 1. November für den Verkehr geöffnet. Damit bietet sich Besucherinnen und Besuchern noch die Gelegenheit, die beeindruckende Bergwelt rund um den Großglockner im Nationalpark Hohe Tauern sowie die einzigartige Naturlandschaft des Biosphärenparks Nockberge zu erleben. Infos zur Nockalmstraße finden Sie hier.

© Nockalmstraße.at Auf der Nockalmstraße tritt ab 2. November die Wintersperre in Kraft

Zahlreiche Aussichtspunkte und Attraktionen entlang der beiden Panoramastraßen laden auch in den letzten Tagen der Saison zu einem Ausflug in die österreichische Bergwelt ein. Ab 2. November tritt auf beiden Straßen die Wintersperre in Kraft. Für das Befahren der Großglockner Hochalpenstraße werden aktuell Winterreifen oder Sommerreifen mit Schneeketten empfohlen. Nähere Infos hier: