Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte sich Jennifer Lawrence einer Brust-Operation unterzogen. In einem Interview spricht die Schauspielerin über die Beweggründe.

Schauspielerin Jennifer Lawrence ist bekannt dafür, dass sie offen zu ihren Schönheitsbehandlungen steht. Nun verrät sie: Sie hatte nach ihrem zweiten Kind eine Brust-OP. In einem Interview mit dem Magazin „The Cut“ erklärt die 36-Jährige: „Ich möchte eine sexy Mama sein.“

Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney haben zwei gemeinsame Kinder, einen vierjährigen und einen zweijährigen Sohn. Auf die Frage, warum sie sich die Brüste operieren ließ, antwortete Lawrence: „Wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat. Selbst dann, wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich noch gar nichts auf die Reihe bekomme.“

Kein Tabuthema

Dass sie mit dem Gedanken an eine Brustoperation spielte, hatte Lawrence bereits im vergangenen Jahr verraten. Im Oktober 2025 sprach sie gegenüber dem „New Yorker“ darüber, wie sehr sich ihr Körper durch die beiden Schwangerschaften verändert habe. „Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles wieder zurückgebildet“, erzählte sie damals. „Beim zweiten hat sich nichts zurückgebildet.“

Auch andere Schönheitsbehandlungen sind für den Hollywood-Star kein Tabuthema. In einem Interview mit der „Vogue“ erklärte Lawrence allerdings, dass ihr Beruf gewisse Grenzen setze. „Ich kann eigentlich nicht besonders viel machen lassen“, sagte sie. „Mein Gesicht muss beweglich bleiben.“ Deshalb setze sie bislang vor allem auf sogenanntes „Baby-Botox“, bei dem nur geringe Mengen des Wirkstoffs injiziert werden.