Ungewöhnliche Allianz fordert Kärntner Bürgermeister heraus

In Ebenthal verbünden sich FPÖ, ÖVP und eine Bürgerliste, um bei der kommenden Wahl die Zweidrittelmehrheit der SPÖ zu brechen, die auch den Bürgermeister stellt.

Eine nicht alltägliche Allianz gehen drei Parteien in Ebenthal ein, um bei den Gemeinderatswahlen im Februar nächsten Jahres die Dominanz der SPÖ unter Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ) zu brechen. Unter dem Namen „Freiheitliche Bürgerliche Liste Georg Matheuschitz“ gehen die FPÖ, die ÖVP und die Liste „DU“ gemeinsam ins Rennen. Mit dem amtierenden FPÖ-Gemeindevorstand Georg Matheuschitz an der Spitze wollen sie erreichen, dass die Sozialdemokraten künftig nicht mehr mit einer komfortablen Zweidrittelmehrheit regieren können.

Alle gegen einen

Derzeit stellen die Freiheitlichen drei Mandatare. Gleich viele Sitze hat die ÖVP, für die der langjährige Obmann des Kontrollausschusses, Johann Brückler, an den Start geht. Die Liste „DU“ schickt ihren Gründer Johann Archer ins Rennen, den langjährigen und derzeit einzigen Gemeinderat der Bewegung. „Der Zulauf ist riesig. Unzählige Ebenthalerinnen und Ebenthaler wollen mitgestalten“, sagt Matheuschitz. Der Familienvater arbeitet seit 20 Jahren im Magistrat Klagenfurt, derzeit als Büroleiter von Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Das Dreierbündnis möchte den Ortskern durch die Ansiedlung von Wirtshäusern und Cafés wiederbeleben und die Gewerbezone erweitern, um Betriebe anzusiedeln, Arbeitsplätze zu schaffen und die finanzielle Grundlage der Gemeinde langfristig zu stärken. Zudem sollen Wohnbauprojekte vorangetrieben werden.

Was sagt Bürgermeister Orasch zu dieser Kooperation aller Parteien, die neben seiner SPÖ im Gemeinderat vertreten sind? Der Ortschef befindet sich derzeit auf Urlaub und war für die Kleine Zeitung nicht erreichbar.