In Spital geht die Post ab: Schnelles Internet und neue Wasserleitung

Am Nationalfeiertag wurde in Spital am Semmering der neue Dorfplatz eingeweiht. Rund 1,8 Millionen Euro wurden dafür investiert – auch barrierefreie Wohnungen sind verfügbar.

Mit dem Semmering-Basistunnel steht ein Megaprojekt für den österreichischen Eisenbahnverkehr vor der Fertigstellung. Auch Gemeinden entlang der Baustelle sollen finanziell profitieren, wie etwa Spital am Semmering.

Die Gemeinde hat dort 1,8 Millionen Euro in die neue Gestaltung des Dorfplatzes investiert. Am Nationalfeiertag wurde jetzt zur offiziellen Eröffnung geladen. In einem Zelt spielte die „Spitaler Dorfmusi“, daneben gab es in Hütten Speisen und Getränke.

Barrierefreier Platz

„Die neuen Hütten sind jetzt einfach aufzubauen, es gibt einen Wasser- und Stromanschluss und wenn man sie gerade nicht braucht, können sie im Bauhof eingelagert werden“, sagt Spitals Bürgermeisterin Maria Fischer. „Der Platz ist jetzt barrierefrei und soll ein Ort der Begegnung sein.“

Außerdem wurden die fast 100 Jahre alten Trinkwasserleitungen getauscht und Stromleitungen neu verlegt, dank Glasfaserleitungen soll das Internet nun auch schneller werden.

1 / 15 Auch Speisen und Getränke wurden gereicht © Alle Bilder: Albert Formanek

Modernisiert wurde auch der Kindergarten im Ortsteil Steinhaus. „Wir haben den immer heißer werdenden Sommermonaten Rechnung getragen und mit neuen Rollläden in Beschattung investiert“, sagt Fischer.

Freie Wohnungen verfügbar

Und das war noch nicht alles, auch neue Wohnmöglichkeiten wurden geschafften: Im Ortskern gegenüber dem Gemeindeamt hat die Gemeinde gemeinsam mit der Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereinigung ein Wohnhaus mit betreutem Wohnen gebaut: „Die Wohnungen sind alle barrierefrei inklusive der Badezimmer. Aktuell nimmt niemand der Mieter Betreuung in Anspruch, es wäre aber jederzeit möglich“, erklärt die Bürgermeisterin.

Vier Wohnungen sind im Haus übrigens noch nicht vermietet, Interessierte können sich an das Gemeindeamt Spital am Semmering (Telefon: 03853/323 oder gemeinde@spital-semmering.gv.at) bzw. an die Brucker Wohnbau (Tel.: 03862/515050) wenden.