Ziegel aus der Südsteiermark für Dach der Wiener Hofburg

Für die Dachsanierung des historischen Schweizerhofs kommt ein speziell im Wienerberger-Werk Gleinstätten angefertigter Ziegel zum Einsatz.

Er ist der älteste Kern der Wiener Hofburg: Bereits um 1275 begann König Ottokar II. Přemysl von Böhmen mit der Errichtung einer Burganlage, die als Schweizerhof bekannt ist. Bis heute gilt dieser Trakt als prägendes Element des historischen Bauwerkes im Herzen von Wien.

Um die wertvolle Bausubstanz langfristig zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten, startete im Juni 2026 eine umfassende Sanierung der Dachflächen. Eine Besonderheit des Projekts ist ein eigens in Österreich entwickelter und produzierter Dachziegel, der den Anforderungen des Denkmalschutzes ebenso gerecht wird wie modernen Ansprüchen an Funktionalität und Langlebigkeit.

Know-how aus der Südsteiermark

Konkret handelt es sich um einen Dachziegel, der im Wienerberger-Werk im südsteirischen Gleinstätten entwickelt und gefertigt wurde. Dessen Oberflächenbeschichtung erzeugt den Eindruck einer bereits leicht verwitterten Oberfläche. So fügt sich die neue Eindeckung optisch in das historische Erscheinungsbild des Schweizerhofs ein, ohne auf die Vorteile eines neuen, technisch einwandfreien Produkts verzichten zu müssen. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.

© BHÖ Eine spezielle Beschichtung erzeugt den Eindruck einer verwitterten Oberfläche

„Die Erhaltung historischer Gebäude verlangt Lösungen, die den Charakter eines Bauwerks bewahren und gleichzeitig den Anforderungen an einen zeitgemäßen Gebäudebetrieb entsprechen. Denkmalgerechte Erhaltung mit regionaler Wertschöpfung ist zudem eine zukunftsweisende Kombination für Wirtschaft und Forschung“, betont Burghauptmann Reinhold Sahl.

Ins selbe Horn stößt Markus Blumauer, Country Commercial Director von Wienerberger Österreich: „Die Hofburg Wien zählt zu den bedeutendsten Wahrzeichen Österreichs. Der Auftrag zeigt, wie sich Denkmalschutz, höchste Qualitätsansprüche und moderne Produktion erfolgreich verbinden lassen.“