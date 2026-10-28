Paketzustellwagen stand auf A2 bei Sinabelkirchen im Vollbrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte auf der A 2 bei Sinabelkirchen ein Paketzustellwagen lichterloh. 28 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Ein Paketzustellwagen begann auf der A 2 Fahrtrichtung Graz zu brennen

Nächtlicher Einsatz auf der Autobahn: Von Dienstag auf Mittwoch wurden die Feuerwehren Obergrossau, Untergrossau und Sinabelkirchen um 01.15 Uhr auf die A2 Südautobahn alarmiert. Fahrtrichtung Graz stand kurz vor der Raststation Arnwiesen ein Paketzustellwagen am Pannenstreifen und brannte.

1 / 4 Um sämtliche Glutnester zu erreichen, musste die Feuerwehr den Transporter komplett ausräumen © FF Obergrossau

„Vermutlich dürfte ein technischer Defekt im Motorraum der Grund für den Brand gewesen sein“, sagt Martin Pock, Kommandant der FF Obergrossau.

Der Brand breitete sich ausgehend schnell auch auf den Fahrgastraum und die Ladefläche aus. Insassen befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehren nicht mehr im Fahrzeug. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und löschte den Brand mittels Hochdruck-Strahlrohre und Löschschaum.

1 / 2 Motorraum und Fahrerkabine brannten vollständig aus © FF Obergrossau

Um sämtliche Glutnester zu erreichen, musste der Lieferwagen komplett ausgeräumt werden. Mit einer Wärmebildkamera wurde eine Nachkontrolle durchgeführt. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

1 / 4 Drei Feuerwehren standen mit insgesamt 28 Personen im Einsatz © FF Obergrossau

Am Transporter entstand ein Totalschaden, der Motorraum sowie die Fahrerkabine waren vollständig ausgebrannt. Personen wurden aber keine verletzt. Die drei Feuerwehren waren mit 28 Personen im Einsatz, auch die Polizei war vor Ort.