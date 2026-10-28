Rauchender Pkw löste Löscheinsatz in Kärnten aus

Lavanttaler musste Auto bei einer Baustelle anhalten, als Rauch aus dem Motorraum des Wagens kam. Weiterer Pkw-Lenker konnte Brand löschen, Feuerwehr erledigte den Rest.

Am Dienstag gegen 17 Uhr fuhr ein Mann (71) aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Obdacher Straße (B78) von Wolfsberg in Richtung Reichenfels. Im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard musste er verkehrsbedingt in einem Baustellenbereich vor einer Ampel anhalten. Dabei stellte er fest, dass Rauchschwaden aus dem Motorraum aufstiegen.

Der Brand konnte von einem weiteren Autolenker mittels Feuerlöscher rasch gelöscht werden. Erforderliche Nachlöscharbeiten wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Reichenfels-St. Peter mit rund 22 Einsatzkräften durchgeführt.

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.