Gamlitz: Fußgänger (85) auf Schutzweg von Pkw niedergestoßen

Ein 85-jähriger Fußgänger wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 69 unbestimmten Grades verletzt.

Auf der B 69 ist am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein 85-jähriger Fußgänger von einem Pkw touchiert und verletzt worden. Der Mann hatte in Gamlitz die Bundesstraße auf einem Schutzweg überquert. Dabei hat ihn aber – vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne – eine Lenkerin (58 aus dem Bezirk Leibnitz) übersehen. Die Frau, die von Ehrenhausen kommend in Fahrtrichtung Gamlitz Ortsmitte unterwegs war, touchierte den Mann mit ihrem Fahrzeug. Der Fußgänger kam verletzt auf der Fahrbahn zu liegen.

Der 85-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, gebracht. Ein mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.