Traumtor in der Nachspielzeit: Sabitzer lässt Dortmund jubeln

Mit einem in der 93. Minute verwerteten Freistoß schoss Marcel Sabitzer Dortmund zu einem 3:2-Sieg gegen Werder Bremen und damit in die dritte Runde des DFB-Pokals.

Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer haben Leipzig und Dortmund in der 2. Runde des deutschen Fußball-Cups jubeln lassen. Baumgartner bewahrte die "Bullen" mit einem Doppelpack (78., 82.) vor einer Blamage gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen. Nach Gelb-Rot für Nicolas Seiwald (44.) lief Leipzig lange einem Rückstand nach. In Dortmund schoss Sabitzer den BVB mit einem herrlichen Freistoßtreffer zum Last-Minute-3:2 gegen Werder Bremen (93.).

Bereits zuvor hatte Carney Chukwuemeka zum zwischenzeitlichen 2:0 (17.) getroffen. Der 23-Jährige hatte in der zweiten Hälfte das 3:0 am Fuß, verpasste aber wegen eines schlechten Kontakts den Doppelpack. Das sollte sich rächen, weil Werder nach der Einwechslung von Niclas Füllkrug aufdrehte. Der Ex-Dortmunder stellte binnen vier Minuten per Elfmeter (65.) und nach einem Alleingang (68.) auf 2:2. Werders Vorlagenkaiser Marco Grüll erlebte das Comeback nach seiner Auswechslung (59.) nicht mehr auf dem Platz. Sabitzer wirkte nach dem 2:2 in offensiver Position mit und schlug entgegen dem Momentum aus einem ruhenden Ball zu: Nach seinem Schuss ins Kreuzeck brachen in Dortmund alle Dämme.

In Essen hatte ein Vorfall vor der Partie für Aufsehen gesorgt: Unbekannte hatten den Zugang zum Gästebereich über Nacht einbetoniert und mit Anti-RB-Botschaften versehen. Mitarbeiter konnten die Blockade am Morgen entfernen. Im Stadion zeigte die Essener Fanszene ihre Abneigung gegen RB mit Pfiffen und einem Banner mit der Aufschrift "Purer Hass auf Bullenschweine!". Unbeeindruckt davon gab sich letztlich vor allem Baumgartner.

Eine Runde weiter ist auch Frankfurt mit Trainer Adi Hütter. Die Eintracht gewann das Oberhaus-Duell mit dem verletzungsgeplagten HSV auswärts souverän 3:1. Augsburg setzte sich beim Drittligisten Großaspach 4:2 durch. Mainz verlor mit Stefan Posch und Philipp Mwene 0:2 bei Zweitligist VfL Bochum. Köln bezwang Union Berlin 5:0 dank eines überragenden Said El Mala, der zwei Tore selbst erzielte und eines auflegte. Erstliga-Aufsteiger Elversberg unterlag Zweitligist Darmstadt 0:2. Mönchengladbach schlug Karlsruhe 2:0.