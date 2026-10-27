DFB-Pokal: Baumgartner schießt Leipzig im Alleingang ins Achtelfinale

Der Joker, der erst in der 62. Minute eingewechselt wurde, kassierte erst eine Gelbe Karte und drehte das Match in Essen dank eines Doppelschlags.

RB Leipzig kann durchatmen. Der Bundesligist gewann auswärts mit 2:1 gegen Rot-Weiss Essen und zog ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Dabei sah es lange nach einer Überraschung aus: Nach der frühen Führung durch Lucas Brumme (9.) verteidigte der Drittligist mit großem Einsatz und hielt den Champions-League-Teilnehmer weitgehend vom eigenen Tor fern. Leipzig blieb in der ersten Hälfte nicht nur ohne Torschuss, sondern verlor auch ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald, der in der 44. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.

Im zweiten Durchgang zeigten die Sachsen jedoch ein anderes Gesicht und erhöhten den Druck zunehmend. Spätestens mit den Einwechslungen von Antonio Nusa und Baumgartner bekam die Essener Defensive immer mehr Probleme. Mit schwindenden Kräften bröckelte der Widerstand der Hausherren, ehe Baumgartner die Partie mit seinem Doppelpack (78., 82.) innerhalb weniger Minuten drehte.

Jubeln durfte auch Michael Gregoritsch. Der Steirer, der spät eingewechselt wurde, gewann mit seinem FC Augsburg bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 4:2.

Die weiteren Ergebnisse: Zweitligist VfL Bochum (mit Michael Steinwender) besiegte Bundesligist FSV Mainz (mit Stefan Posch und Philipp Mwene) 2:0, Adi Hütters Eintracht Frankfurt gewann das Oberhaus-Duell beim Hamburger SV mit 3:1.