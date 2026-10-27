So lange fehlen Arjan Malic und Fabio Ingolitsch dem SK Sturm

Beide Akteure sahen beim 2:2 gegen die SV Ried die Rote Karte. Nun steht die Sperre fest, beide werden das Cup-Spiel gegen Austria Lustenau verpassen.

Sturm Graz muss am Donnerstag im Cup-Achtelfinale bei Austria Lustenau (18 Uhr, ORF1 und ÖFB TV live) auf Trainer Fabio Ingolitsch und Verteidiger Arjan Malic verzichten. Ingolitsch wurde vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga nach seiner Roten Karte nach Spielende gegen Ried (2:2) am Sonntag wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für ein Spiel gesperrt, Malic nach seiner Tätlichkeit gegen Jaedin Rhodes für zwei Spiele (eines davon bedingt). Beim folgenden Liga-Auswärtsspiel beim WAC stehen beide wieder zur Verfügung.