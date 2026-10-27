Ryanair: Gepäckaufgabe schließt künftig 60 Minuten vor Abflug

Europas größte Airline verschärft ihre Fristen am Flughafen. Die Begründung sind lange Kontrollschlangen, doch es passt auch zum Kostenmodell des Billigfliegers.

Wer bei Ryanair einen Koffer aufgibt, muss ab 10. November früher am Flughafen sein. Ab diesem Tag schließen Check-in und Gepäckaufgabe an allen Ryanair-Flughäfen 60 Minuten vor der planmäßigen Abflugzeit, bisher waren es 40 Minuten.

„Nur jeder fünfte Passagier betroffen“

Laut Ryanair geben rund 20 Prozent der Fluggäste Gepäck auf. Die übrigen 80 Prozent checken online ein und sind von der Änderung nicht betroffen. Die Airline will den Passagieren mit Koffer mehr Zeit für Sicherheits- und Passkontrollen geben, vor allem zu Stoßzeiten. Außerdem soll die Zahl der Fluggäste sinken, die ihren Flug wegen Verzögerungen an den Kontrollen verpassen.

Grenzsystem EES als Auslöser

Seit dem 10. April 2026 ist das neue EU-Einreise-/Ausreisesystem EES voll in Betrieb, und es sorgt seither bisweilen für Ärger. Ende April wandte sich Ryanair an die Regierungen aller 29 EES-Länder und forderte, das System bis September auszusetzen. Wie sich die Engpässe auswirken können, zeigte sich am 30. Mai in Toulouse: Dort verpassten Passagiere eines Ryanair-Fluges nach London-Stansted ihre Maschine, laut Airline wegen fehlenden Grenzpersonals. Nach Angaben von Mitreisenden sprach der Pilot an Bord von rund 150 Fluggästen, die es nicht rechtzeitig zum Gate geschafft hatten.