Kärnten: Autolenkerin fuhr 69-jährigen Radfahrer nieder

Eine Autolenkerin aus Klagenfurt verletzte beim Linksabbiegen einen 69-jährigen Radfahrer. Er wurde von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.

Im Begegnungsverkehr im Stadtgebiet von Klagenfurt stieß eine 29 Jahre alte Autolenkerin aus Klagenfurt am Dienstagvormittag beim Linksabbiegen einen 69-jährigen Radfahrer nieder. Der Klagenfurter kam der Autolenkerin auf einem Mehrzweckstreifen entgegen und wurde durch ein anderes Fahrzeug verdeckt. Der 69-Jährige stürzte nach der Kollision und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden.