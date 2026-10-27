Unfall am Grazer Jakominiplatz: Polizei sucht Zeugen

Dienstagvormittag ist am Jakominiplatz ein E-Bike-Lenker mit einer Fußgängerin kollidiert. Er erlitt dabei eine schwere Beinverletzung. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach einem Unfall am Jakominiplatz sucht die Grazer Polizei nach Zeugen. Passiert ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr vor dem „Burger King“: Ein E-Bike-Lenker (62) aus Graz-Umgebung fuhr Richtung Südwesten, als eine bislang unbekannte ältere Frau die Straße überqueren wollte.

Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und auch der Versuch, noch auszuweichen, ging schief: Der Fahrradfahrer blieb mit dem Lenker an der Frau hängen und kam zu Sturz.

Beide Unfallbeteiligten gaben zunächst an, unverletzt zu sein. Personalien wurden keine ausgetauscht, beide gingen bzw. fuhren ihre Wege.

Erst an der Arbeitsstätte rieten dem Mann seine Arbeitskollegen, sich vorsichtshalber in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen. Dort wurde eine schwere Beinverletzung festgestellt, die sich der 62-Jährige bei dem Sturz zugezogen haben dürfte. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest verlief negativ.