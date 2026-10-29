Auflösung und Abverkauf: Kärntner Brautstudio zieht Schlussstrich

Jana Dovcová (53) löst ihr Brautstudio in Völkermarkt auf und plant ein Reinigungsunternehmen. Abverkauf ist Anfang November.

Ende Feber 2020 eröffnete Jana Dovcová (53) in Völkermarkt ihr Brautstudio, in dem sie hochwertige Bekleidung für den schönsten Tag des Lebens, aber auch Ball- und Abendkleider sowie Bekleidung für Erstkommunion und Taufen zum Verkauf oder zum Ausleihen anbot. Nach einem schwierigen Start und Jahren ohne wirtschaftlichen Erfolg zieht die 53-Jährige in Wasserhofen einen Schlussstrich.

„Ich habe einen Monat vor Corona eröffnet, und dann ging gar nichts mehr“, erzählt sie rückblickend. „Vor zwei Jahren musste ich schließen. Die Konkurrenz durch Amazon, Temo und aus China war zu groß. Damit ist der Markt überfüllt. Nun ist mein Lager aber noch gut bestückt und daher habe ich mich entschlossen, diese Restposten sehr günstig zu verkaufen“, sagt die gebürtige Slowakin.

© Sandra Zarfl Jana Dovcová 2020 in ihrem damals neuen Brautstudio in Völkermarkt

Mehr als 200 Kleider werden Anfang November verkauft. Es handelt sich um verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen. „Alles sind Unikate, die mit viel Handarbeit gefertigt wurden“, erklärt Dovcová. Die Kleider gibt es um 30, 40 oder 50 Euro. In der kommenden Woche startet Dovcová am 5., 6. und 7. November zwischen 10 und 16 Uhr einen Abverkauf. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr unter 0660 58 37 088 melden. Darüber hinaus wird sie in Völkermarkt noch entsprechende Flyer verteilen.

Nun hat Dovcová eine neue berufliche Perspektive gefunden: Ihre Zukunft sieht sie in einem Reinigungsunternehmen, für welches sie jetzt den Kundenstock aufbauen möchte. An ihrem Entschluss gibt es nichts mehr zu rütteln. „Mit großer Freude gehe ich in die nächste Runde, die sich bereits anbahnt“, sagt Dovcová.

Auch privat beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. „Ich habe mich getrennt und mache einen Neuanfang“, erzählt sie offen. „Wenn man eine Sache abschließt, kann man eine neue beginnen. Es ist nie zu spät, sich zu verändern. Man muss es einfach wollen.“ Die gebürtige Slowakin lebt seit 14 Jahren in Österreich. Sie hat zwei erwachsene Söhne und drei Enkelkinder.