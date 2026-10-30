Halloween: Diese weststeirischen Events locken Gruselfans

Am Samstag wird es schaurig in der Lipizzanerheimat: Ob bei Familienfesten in Voitsberg und in Köflach oder bei ausgelassenen Feiern. Der Halloween-Überblick.

Von Familienspaß bis zu ausgelassenen Feiern: Am Samstag stehen auch in der Weststeiermark alle Zeichen auf Halloween. In Köflach startet zum Beispiel um 16 Uhr in der Innenstadt das alljährliche Halloween-Spektakel für Familien. Bis 20 Uhr wird es unter dem Motto „Süßes oder Saures“ Fahrgeschäfte, ein Gruselkino und eine Schnitzeljagd geben, kündigt die Stadtgemeinde an. Der Eintritt ist frei.

Programm auf der Burg Obervoitsberg

Familientaugliches Programm gibt es auch bei der Burgruine in Voitsberg. Dort wird bei freiem Eintritt von 16 Uhr bis 19 Uhr gebastelt und gespielt, auch ein Kinderschminken und einen Hexentanz wird es geben. Die weststeirische Märchen- und Sagenerzählerin Franziska Kren-Leitgeb wird gruselige Märchen erzählen, für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 17 Uhr Thomas Andreas Egger alias DJ Tom Roots. Dabei sein werden die Kinderfreunde Voitsberg, die Alt Kainacher Ritterschaft und das Eltern-Kind-Zentrum Voitsberg.

© Walter Ninaus Franziska Kren-Leitgeb wird Märchen erzählen

Techno und ein Geisterhaus in Bärnbach

Etwas wilder wird es in Bärnbach zugehen. Dort lockt wieder der beliebte Halloween-Rave, veranstaltet von der Edelbrennerei Pipifein, dieses Mal in die ehemalige Industriehalle von Stoelzle Oberglas (Hochtregister Straße 1). Electro- und Technofans können sich auf Barockai, BKXX aka Beathoven, The Waves und Druck nach Belieben freuen. Der „Final Drop Sale“, bei dem die letzten Karten verkauft werden, läuft noch auf www.edelbrennerei-pipifein.at.

Nicht weit entfernt, im Bärnbacher Kultlokal Mad Club Košir, verwandelt Wolfgang Rosenzopf das Lokal für Halloween in ein Geisterhaus und tritt auch als DJ auf. Um 20 Uhr startet das „Madclubs Halloween Massacre“.

1 / 2 Frankenstein höchstpersönlich kündigt den Halloween-Rave in Bärnbach seit Wochen an, hier an der B 70 in Söding-St. Johann © KLZ / Jakob Kriegl

Karaoke und Kostüm-Contest in Voitsberg

Zu „Halloween im Keller“ in den Stadtsälen Voitsberg laden wiederum Diandra Lechner und Ronny Hohl vom Steiramichl ein. Für alle Geister- und Spektakelliebhaber öffnen sie den Keller für Kostümwettbewerbe, Karaoke, Kegeln, Beerpong und natürlich Metal- und Rockklänge.

© KLZ / Anna Dunst Diandra Lechner und Ronny Hohl laden zu „Halloween im Keller“ ein

Gleich zwei Turniere gibt es am Samstag für Dart-Fans: Im Voitsberger Café Magnet wird ab 16 Uhr zu Kastanien und Sturm und ab 19 Uhr zum Grusel-Dartturnier geladen, im Blue Sky Dart Center in Rosental gibt es, ebenfalls um 19 Uhr, ein Halloween-Doppelkarten-Dartturnier. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, in Rosental bekommt man damit sogar ein Getränk aufs Haus.