Radwege in Osttirol werden ab 1. November nicht mehr gepflegt

Ab Sonntag muss auf Osttiroler Radwegen mit Behinderungen gerechnet werden, sodass die Benützung der Radwege auf eigene Gefahr erfolgt.

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vor 21 Minuten 28. Oktober 2026 um 12:00 Lienz (Gemeinde) Radfahren