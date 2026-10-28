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Radwege in Osttirol werden ab 1. November nicht mehr gepflegt
Ab Sonntag muss auf Osttiroler Radwegen mit Behinderungen gerechnet werden, sodass die Benützung der Radwege auf eigene Gefahr erfolgt.
Harald Haider vom Verein Radwege Osttirol teilt mit, dass ab 1. November die Betreuung der Radwege sowie die Instandhaltungsarbeiten auf den Radwegen eingestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt muss mit Behinderungen gerechnet werden, sodass die Benützung der Radwege auf eigene Gefahr erfolgt.