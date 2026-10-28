50 Jahre Priester in Unterkärnten: Valentin Gotthardt wird 85

Von Eberndorf über Gallizien bis Diex: Valentin Gotthardt prägte jahrzehntelang das kirchliche Leben. Am 29. Oktober feiert der Priester seinen 85. Geburtstag.

Am Donnerstag, dem 29. Oktober, feiert Valentin Gotthardt, ehemaliger langjähriger Pfarrer von Diex, seinen 85. Geburtstag.

Gotthardt, 1941 in Dellach im Gailtal geboren, maturierte 1962 am Gymnasium in Tanzenberg und studierte anschließend Theologie am Bischöflichen Priesterseminar in Klagenfurt. 1967 wurde Gotthardt zum Priester geweiht. Anschließend wirkte er bis 1971 als Kaplan in Eberndorf/Dobrla vas. Von 1971 bis 1995 war Gotthardt Pfarrer in Gallizien und Möchling. Außerdem war er von 1977 bis 1995 für die Pfarre Abtei verantwortlich. Von 1983 bis 1995 war er überdies Geistlicher Assistent der slowenischen Katholischen Frauenbewegung/Katoliško žensko gibanje.

Von 1995 bis 2000 war Gotthardt Pfarrer von Sittersdorf/Žitara vas und St. Phillipen ob Sonnegg/Št. Lipš. Von 1998 bis 2000 hatte er außerdem die Funktion des Dechant-Stellvertreters im Dekanat Eberndorf inne. Von 2000 bis zu seiner Pensionierung 2017 war Gotthardt für die Pfarren Diex, Grafenbach und Greutschach verantwortlich. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er 1999 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.