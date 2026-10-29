Brustkrebs: Die beste Medizin für ihre Patientinnen

Brustkrebs trifft jede achte Frau: Behandelt werden Steirerinnen in zertifizierten Brustkrebszentren, wo Gunda Pristauz-Telsnigg die beste Medizin zu den Betroffenen bringt.

Dass sich Gunda Pristauz-Telsnigg als Frauenärztin gerade für das Spezialgebiet Brustkrebs entschieden hat, hat zwei Gründe. Einerseits, so erklärt die 55-Jährige, ist die Krebsmedizin intellektuell extrem herausfordernd: „Man muss ständig am aktuellen Stand der Forschung bleiben, sich kontinuierlich weiterbilden. Man darf nicht stehen bleiben, denn sonst verliert man schon innerhalb kürzester Zeit den Anschluss.“

Andererseits, so die Ärztin aus Leidenschaft weiter, sind es die Krebs-Patientinnen, die die Arbeit für sie so wertvoll machen: „In der Onkologie bekommen wir so viel Dankbarkeit zurück – dafür, dass wir mit Medizin Hoffnung geben können und Frauen bei uns in Österreich auch den Zugang zu den besten Therapien bekommen.“

Vier zertifizierte Zentren in der Steiermark

Genau für diesen Zugang zur qualitativ hochwertigsten Behandlung sorgen in der Steiermark vier zertifizierte Brustkrebszentren. Brustspezialistin Pristauz, Primaria der Abteilung für Frauenheilkunde am LKH Oststeiermark in Feldbach, betreut im dortigen Brustgesundheitszentrum mit ihrem Team jedes Jahr rund 260 neuerkrankte Frauen. Aber nicht nur das: Sie selbst ist auch Mitglied der österreichischen Zertifizierungskommission, die eben genau diese Zentren auf ihre Qualitätsstandards hin überprüft. Betroffene Frauen können sich dadurch sicher sein: Hier werde ich nach den besten medizinischen Standards behandelt.

Jede achte Frau ist betroffen

Es ist ein Schicksal, das jede achte Frau in ihrem Leben trifft: eine Brustkrebserkrankung. Mit dieser Diagnose gerät das gesamte Leben von einem Moment zum anderen plötzlich ins Wanken: Therapieentscheidungen müssen getroffen, Arzttermine koordiniert, der Alltag darum herum organisiert werden. Was Betroffenen in dieser Zeit eine wichtige Sicherheit gibt, ist zu wissen: Es gibt einen Ort, wo all die notwendigen Experten für meine Behandlung versammelt sind.

„Aufgrund der Tatsache, dass im Zentrum alle an der Behandlung beteiligten Disziplinen vorhanden sind, erfolgt die gesamte Behandlung vor Ort“, erklärt Pristauz die Vorteile eines solchen Zentrums. „Patientinnen bauen eine sehr persönliche Beziehung auf, die Sicherheit und Vertrauen gibt.“ Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Patientenbefragung wider: Rund neun von zehn stationär befragten Patientinnen bewerteten ihren Aufenthalt mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“.

Die Fortschritte der Medizin spiegeln sich auch in den Überlebensraten wider: Fünf Jahre nach der Diagnose leben noch rund 92 Prozent der Brustkrebspatientinnen. Selbst mit Metastasen liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei rund 34 Prozent. Das zeigt, wie wichtig die Früherkennung einer Krebserkrankung ist!

Konsequent und diszipliniert

Langweilig dürfte es Gunda Pristauz-Telsnigg in ihrem Leben selten gewesen sein: Mit einem Tennis-Stipendium ging sie für ihr Medizinstudium zunächst in die USA, nach ihrer Rückkehr bekam sie noch während des Studiums zwei ihrer drei Söhne. Sie habilitierte sich in ihrem „Lebensthema“ Onkologie, leitete den Schwerpunkt Brusterkrankungen an der Universitätsfrauenklinik Graz und war außerdem Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Seit 2021 steht sie der Frauenheilkunde am LKH Feldbach vor.

„Mittlerweile bin ich auch schon Omi“, verrät Pristauz – ihren zwei Enkelinnen gehört auch ein großer Teil ihrer Freizeit. Daneben ist Sport ihre große Leidenschaft: Neben Tennis spielt sie gerne Golf – und leitet daraus ihre lebenslange Umtriebigkeit ab: „Sport und Medizin brauchen jeweils viel Hartnäckigkeit, man muss einfach konsequent und diszipliniert sein.“