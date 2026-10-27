„Wir wollen nicht im Winkel leben“: Gedenken an Hanns Koren

Der Enkel des legendären steirischen Kulturpolitikers Hanns Koren lud zum anregenden Gedankenaustausch und Gedenken.

Vor wichtigen Reden fuhr er ins Wochenendhaus nach St. Bartholomä bei Graz, streifte mit Hut und Mantel durch den Apfelgarten und notierte seine Gedanken. Macht das heute noch ein Politiker? Zieht sich noch einer zurück, um nachzudenken? Das fragte man wehmütig-keck, als dieser Tage die Nachkommen des Kulturpolitikers Hanns Koren zu einem Gedenkabend in die Industriellenvereinigung (IV) luden. Anlass war der 120. Geburtstag, den die Legende Anfang November gefeiert hätte.

Zur Einstimmung legte Peter Koren, Enkel, Vize-IV-Generalsekretär und Initiator des Abends, eine alte Platte mit Reden des Volkskundlers und Humanisten auf, darunter die Eröffnungsansprache zum ersten Steirischen Herbst, seinem Baby. Über die Grenzen hinauswirken müsse das Festival, hörte man die kraftvolle Stimme mahnend aus dem Off. Der Anspruch bleibt gültig wie Korens Verständnis von Regionalität als etwas Durchlässigem: „Wir wollen nicht im Winkel leben“.

Erinnerungssplitter steuerten unter anderen Ex-Vizekanzler Josef Riegler, der Maler Gerald Brettschuh, Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl, der Bürgermeister von St. Bartholomä, Josef Birnstingl sowie Kulturförderer Hans Roth bei. Zum Ausklang machte ein Stück materialisierter Erinnerung die Runde: Korens Steirerhut.