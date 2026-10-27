Kunst, die das Auge hört: Uwe Bressnik im Museum Moderner Kunst Kärnten

Transformation von Klang in Form: „Plattenproduzent“ Uwe Bressnik zeigt einen Querschnitt durch sein Oeuvre der letzten 35 Jahre. Doch nicht alles dreht sich um die Schallplatte.

„Rillen. Raster. Rhythmen.“ – Schon dieser Untertitel der großen Uwe Bressnik-Einzelausstellung im MMKK („Shifting lines“) weist auf eines der zentralen Leitmotive im Werk des in Wien lebenden Kärntners hin: die Schallplatte. Zwei Künstlerseelen finden sich in seiner Brust, wie er selbst beim Presserundgang durch die sieben Ausstellungsräume sagt, denn neben der bildenden Kunst war es auch immer schon die Musik, die ihn faszinierte und künstlerisch herausforderte. Für den 1961 geborenen Villacher ist es schließlich mit einem Studium an der Angewandten in Wien die Kunst geworden (übrigens so wie bei seinem Zwillingsbruder Heiko Bressnik). Doch das Nachdenken über Musik, die Transformation von Klang in sichtbare Form zieht sich nach wie vor durch sein bildnerisches Werk: „Ich arbeite gerne grenzüberschreitend.“ Das merkt man auch sofort beim Rundgang durch das stimmig präsentierte Œuvre des Künstlers, das mehr als 90 Exponate von den 1980er-Jahren bis in die Gegenwart umfasst.

Visuell und spielerisch

Chronologisch beginnend mit geschichteten, monochrom bemalten Netzstoffen und dem dabei entstehenden Moiré-Effekt, der wie das Flimmern von Bildschirmen wirkt, arbeitet Bressnik stets visuell, konzeptionell und spielerisch. Medien und Räumlichkeit werden überschritten, Theorien buchstäblich greifbar gemacht (etwa in Anagrammen) und Sehgewohnheiten infrage gestellt. Seine Objekte verbinden Graffiti und Malerei, Skulptur und Neue Medien (etwa in Form von Videostills), schaffen „Kunst, die das Auge hört“ (so Kuratorin Christine Wetzlinger-Grundnig) oder, wie es der Künstler selbst ausdrückte: „Meine Themen springen einen nicht an, man muss sie erschauen.“

1 / 6 Uwe Bressnik: Ende (2015) © Neumüller

Oder genau hinhören. Da lautet der Titel einer überdimensionalen LP „The Sound of painting“, wachsen Vinyl-Scheiben über sich hinaus und werden zu Töpfen, Pfannen, Teekannen. Die Tonträger mit ihren Kreisen und Rillen verlieren beim nach eigenen Worten „Plattenproduzenten“ Bressnik ihre ursprünglich akustische Funktion, verändern ihre Dimension, erobern den Raum als Land-Art oder „Ohrwurm“, als ausufernde Farb-Palette oder als geknickte ¾-Platte in einem Raum-Eck. Mittendrin: ein DJ-Pult aus Naturmaterialien wie Holz, Baumwurzeln, Steinen und Schwämmen. „Es entsteht eine faszinierende Audiographie des Visuellen“ (Wetzlinger-Grundnig).

Neben derart doppelbödiger Objektkunst und Installationen beeindrucken vor allem die Werkgruppen, in denen Bressnik analoge Tradition und digitale Entwicklungen verbindet: Monitore, die in den Raum hineinwachsen, Stufen, die ihre Farben verändern, Pflanzen, die mittels Schwingungen und Vibrationen miteinander kommunizieren. Im letzten, dem Sport gewidmeten Ausstellungsraum breitet Bressnik (der neben Richie Klammer und anderen auch Mitglied der „Kunstsportgruppe Hochobir“ ist) ein „Passionsfruchtfeld“ aus verbrauchten Fußbällen aus. „Auch Fußbälle, die ihr Leben lang getreten worden sind, haben eine Seele“, schmunzelt Bressnik und verweist auf die verformten Kautschukkerne, die in den zerstörten Bällen offen daliegen.