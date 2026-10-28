Ein serbisches Herbstmärchen

Der tägliche Morgenpostkommentar aus der Redaktion. Heute: Für Belgrad stehen Europas Türen nun weit offen.

Jetzt ist es schon drei Tage her, aber der Sturz von Aleksandar Vučić kommt mir immer noch so unwirklich wie ein Märchen im Herbst vor. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, den langjährigen serbischen Präsidenten für ein paar Minuten ganz aus der Nähe zu beobachten. Es war nach einem Treffen im Kanzleramt in Wien, als er in Eile aus dem Tor auf den Ballhausplatz trat. Doch seine Limousine verspätete sich, und wie er so dastand, ein Hüne von fast zwei Metern, und ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat, kam er mir mehr wie ein zappeliges großes Kind vor, denn als der skrupellose, mit allen Wassern gewaschene Puppenspieler, der seit Jahren in Serbien die Fäden der Macht fest in der Hand hielt.

Dass die Proteste, die ihn nun aus dem Amt fegten, ausgerechnet in Novi Sad, der Hauptstadt der von vielen Ethnien, Sprachgruppen und Religionen bevölkerten Hauptstadt der Vojvodina, ihren Ausgang nahmen, ist eine besondere Ironie der Geschichte. Als ehemaligem Gefolgsmann des Belgrader Kriegstreibers Slobodan Milošević, der einst die Autonomie der Region aufgehoben hatte, war deren Vielvölkercharakter auch dem immer autoritärer regierenden Vučić mitsamt seinen mafiösen nationalistischen Seilschaften stets ein Dorn im Auge. Und von allen serbischen Städten ist das auf halbem Weg zwischen Budapest und Belgrad an der Donau gelegene Novi Sad schon aufgrund seiner Geschichte wohl die europäischste.

Europa sollte Serbien helfen

Von Maria Theresia 1748 zur Freistadt erhoben, fungierte es auf dem zwischen Orient und Okzident schwankenden Balkan einst als habsburgischer Vorposten hart an der Grenze zum Osmanischen Reich. Seine starke mitteleuropäische Prägung machte Novi Sad auch weitgehend immun gegen Vučićs Liebäugeln mit Russland und China, mit dem Serbiens starker Mann die Europäer viele Jahre lang zum Narren hielt. So meinten nach Putins Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 in einer Umfrage knapp 60 Prozent der in Serbiens zweitgrößter Stadt Befragten, Belgrad sollte die russische Aggression verurteilen. Und genau hier nahm also das politische Ende von Aleksandar Vučić mit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs und dem Tod von 16 Menschen vor zwei Jahren seinen Anfang. Vielleicht war es auch der Beginn einer vom Langzeitmachthaber durchkreuzten, wirklichen Anbindung Serbiens an Europa.

Die EU sollte dem Land jedenfalls, wo nur möglich, unter die Arme greifen, um die seit Jahren stockenden Beitrittsgespräche wieder in Gang zu bringen. Ohne tatkräftige Mithilfe der neuen Regierung in Belgrad, allen voran den Willen zu tiefgreifenden Reformen insbesondere im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und einer Neuordnung der zerrütteten Beziehungen zum Kosovo, den man immer noch als abtrünnige Provinz sieht, wird das nicht gelingen.

Aber nichts scheint nun unmöglich. Mit dem triumphalen Sieg der Studentenliste, allen Hindernissen und Gängeleien zum Trotz, und dem Abgang von Vučić eröffnen sich völlig neue Horizonte und Gestaltungsräume. Serbien und die Europäer müssen sie nur nutzen. Wann, wenn nicht jetzt?

Es grüßt Sie herzlich

Stefan Winkler