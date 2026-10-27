Minister fuhr vom Heldenplatz ins Mürztal: „Ähnlich viele Leute hier“

Die Eröffnung der neuen Polizeiinspektion lockte am Nationalfeiertag viele Besucher ins Ortszentrum von Langenwang. Innenminister Karner und Landespolizeidirektor Ortner waren ebenfalls dabei.

V.l.n.r.: Am Nationalfeiertag wohnten zahlreiche Ehrengäste der Eröffnungsfeier bei. Darunter LAbg. Philipp Könighofer, Inspektionskommandant Ronald Kompöck, Innenminister Gerhard Karner, LAbg. Cornelia Izzo, Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Rudolf Hofbauer, Bürgermeister von Langenwang

Trotz trüber Wetterwolken und eisiger Herbstluft herrschte ausgelassene Stimmung. Rot-weiß-rote Flaggen wehten im Wind, während die Polizeimusik Steiermark für die musikalische Umrahmung sorgte. Neben der österreichischen Bundeshymne durfte auch Rainhard Fendrichs „I am from Austria“ nicht fehlen.

Neben hunderten Einwohnerinnen und Einwohnern nahmen auch zahlreiche Ehrengäste an der Einweihung der Polizeiinspektion teil. Innenminister Gerhard Karner reiste eigens von der Angelobung am Wiener Heldenplatz ins Mürztal und scherzte: „Ich hätte nicht gedacht, dass in Langenwang nahezu genau so viele Menschen wie am Wiener Heldenplatz sind.“

© Eva Pretterhofer Innenminister Gerhard Karner mit Polizistinnen und Polizisten der Langenwanger Ortsstelle

In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung moderner Polizeistandorte: „Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt und dennoch gibt es Herausforderungen, weshalb wir auch in Zeiten von knappen Budgets in neue Polizeiinspektionen und Ausrüstung investieren“, so Gerhard Karner. Dieses Jahr sei es in der Steiermark bereits die dritte neue Dienststelle.

Video von der feierlichen Eröffnung

Neues Gebäude, alte Partnerschaft

Das ursprüngliche Gebäude im Ortszentrum stammte aus dem Jahr 1930. Über Jahrzehnte entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei, der Sparkasse Mürzzuschlag und der Bäckerei Köck. Mit der Zeit entsprach der Altbau jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Schließlich investierte die Firma Kohlbacher mehr als eine Million Euro in die Neuerrichtung des Gebäudekomplexes.

1 / 44 Viele Ehrengäste aus den unterschiedlichsten Bereichen bei der Eröffnung in Langenwang © Alle Bilder: Eva Pretterhofer

Innerhalb eines Jahres entstand ein moderner Bau, der allen drei Parteien neue Möglichkeiten bietet. Inspektionskommandant Ronald Kompöck freut sich über die neuen, gemütlichen Räumlichkeiten der Polizei. Karin Langegger, Vorsitzende der Sparkasse Mürzzuschlag, kann sich über eine dreimal so große Fläche freuen, die künftig mehr Raum für persönliche Beratung bietet.

Video: Polizeimusik Steiermark spielte auf

Auch Robert Köck, Chef der Bäckerei Köck, ist zufrieden mit den Entwicklungen: „Langenwang war vor 40 Jahren der erste Standort außerhalb von Mürzzuschlag“, erzählte er. Für die damalige Zeit sei das unüblich gewesen. Sein Fazit zum neuen Standort fällt positiv aus: „Der Start in den neuen Räumlichkeiten ist sehr gut gelungen.“ Bereits seit einem Monat genießen die Langenwangerinnen und Langenwanger ihren Kaffee dort.

Auf Neue Mitte folgt Neues Zentrum

Die Eröffnung der Polizeiinspektion ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Langenwanger Ortszentrums. Bereits vor vier Jahren wurde die Neue Mitte neben dem Rathaus eingeweiht. Mit dem neuen Gebäudekomplex gewinnt das Zentrum nun weiter an Modernität. Die Einweihung wurde mit einem Frühschoppen gebührend gefeiert. Würstel, Getränke, musikalische Unterhaltung durch die Langenwanger Musibuam und ein Kinderprogramm sorgten für ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt.

Billa wird vergrößert

Bürgermeister Rudolf Hofbauer freut sich über die Entwicklung der Gemeinde: „Bei uns im Ort ist alles zu Fuß erreichbar.“ Zudem kündigte er an, dass der örtliche Nahversorger Billa im Jahr 2028 vergrößert wird.