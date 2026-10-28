1400 Alpenvereinsmitglieder haben in Gmünd ein neues Büro

Die Sektion Gmünd-Lieser-Maltatal eröffnete eine neue Geschäftsstelle in Gmünd. Die Räume werden genutzt, um dem Vereinsleben Aufschwung zu verleihen.

Ein lange gehegter Wunsch ging für die Alpenvereinssektion Gmünd-Lieser-Maltatal in Erfüllung. Die knapp 1400 Mitglieder unter Obmann Johann Jury freuen sich über ein eigenes Büro in Gmünd. Die Familie Illiasch sanierte die ehemalige Arztpraxis in der Hinteren Gasse 65 und verpachtete sie an den Alpenverein. Nach dem Fit-Marsch am Nationalfeiertag wurde zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Der Rennweger Peter Heiß brachte als Einstandsgeschenk einen historischen Pickel und Steigeisen mit. Die Utensilien aus dem Familienbesitz dürften aus dem Ende des 18. Jahrhunderts oder dem Beginn des 19. Jahrhunderts stammen.

Auch Bürgermeister Claus Faller dankte Jury und seinem Vorstandsteam dafür, dass man für das neue „Vereinslokal“ einen langen Atem bewahrt habe. Das Büro ist donnerstags von 16 bis 19 Uhr für alle Mitglieder geöffnet. „Hier kann man sich Karten und Bücher ausborgen, Informationen zu Ski- und Bergtouren einholen sowie Angelegenheiten zur Mitgliedschaft klären“, sagt Jury. Außerdem soll das Vereinsleben in den Räumlichkeiten wieder Schwung aufnehmen. Einzelne Gruppen können die Küche und den Aufenthaltsraum nutzen, Kinder und Jugendliche können an Workshops teilnehmen und Sitzungen in kleinerem Rahmen können ebenfalls abgehalten werden. Jurys Stellvertreter Konrad Aschbacher, Jugendteamleiterin Sophie Moser, Funktionärin Heidi Pirker und andere Mitglieder kümmerten sich um die zahlreich erschienenen Gäste. Jury dankte auch der Raiffeisenbank Lieser-Maltatal für die Spende der Büromöbel und der Sitzecke in der Küche.