Mit „Obsession“ und „Backrooms“ haben 2026 ausgerechnet zwei Indie-Horrorfilme sämtliche Rekorde an den Kinokassen gebrochen. Warum sich die unterschätzte Generation Z gerne originell erschrecken lässt.

Junges Publikum hätte dem Kino als Anlaufstelle für neue Filmproduktionen abgeschworen, schien man sich lange einig. Wer braucht noch die große Leinwand, wenn man sich auf der heimeligen Couch vom Überangebot der Streamer berieseln lassen kann? Außerdem könnten die Smartphone-Zombies der Generationen Z und Alpha ohnehin nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeitsspanne aufbringen, einen Film ohne Pauseknopf durchzustehen. Jüngste Studien zeigen das Gegenteil.

Hatte man zu Beginn der Pandemie 2020 noch den unaufhaltsamen Tod der Lichtspielhäuser heraufbeschworen, sieht die Zukunft des Kinos als sozialer Ort heute wesentlich rosiger aus. 2026 wurde zum bisher umsatzstärksten Kinojahr dieses Jahrzehnts. Ausgerechnet Personen unter 30 Jahren frönen wieder dem kollektiven Filmgenuss. Das Publikum ist wieder jung und an mehr interessiert als an schnöden Heldenerzählungen.

Origineller Grusel stellt sündteure Blockbuster in den Schatten

Zwei Überraschungshits des heurigen Jahres eint ein Genre: die Horror-Kapazunder „Obsession“ und „Backrooms“. Besonders ungewöhnlich: keine Fortsetzungen, keine Starvehikel und keine allzu teuren Produktionen. „Backrooms“ ist das Langfilmdebüt des erst 21 Jahre alten Kane Parsons, der an das gleichnamige Online-Phänomen anknüpft, welches er mit eigenen Kurzfilmen im Netz groß machte. Die urbane Internetlegende beschreibt eine labyrinthische Paralleldimension aus endlosen Hallen – einer verlassenen Lagerhalle oder Shopping-Mall optisch nicht unähnlich. Sogenannte liminale Räume. Die Weiterführung auf der Leinwand könnte mit ihrer formalen Experimentierfreude und Krudität für junges Publikum die Eintrittskarte in den Surrealismus eines David Lynch werden. Während dieser Film durch den Indie-Giganten A24 produziert wurde, dürfte der andere Hype-Schocker des Jahres den Studiobossen in Hollywood weiterhin Kopfzerbrechen bereiten.

Positive Mundpropaganda von TikTok und Co.

Mit einem Budget von knapp 600.000 US-Dollar nahm „Obsession“ mehr als 500 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen ein. Die Einnahmen machen weit mehr als das 800-fache der Produktionskosten aus. Das Genie hinter diesem Triumph? Der 27-jährige US-Regisseur Curry Barker, ein weiterer YouTuber, dem der Sprung ins Kino gelang. Ganz ohne Marketingbudget und große Schauspielnamen – sein bester Freund und Kreativpartner Cooper Tomlinson übernahm eine Hauptrolle – wurde der Indiestreifen zum Sensationshit.

Da soll noch einmal jemand sagen, dass soziale Medien wenig Zweck haben, außer die Aufmerksamkeitsspanne der Jugend zu verkürzen. Über TikTok wurde Mund-zu-Mund-Propaganda betrieben, die immer mehr Leuten in den Algorithmus gespült wurde. Auf Letterboxd, der größten Social-Media-Plattform von und für Filmliebhabende, rührte man ebenfalls tüchtig die Werbetrommel. Von einem außergewöhnlichen Schocker war allerorts die Rede. Von einer Darstellerin, die keiner kannte, die sich mittlerweile aber reale Chancen auf eine Oscar-Nominierung ausmalen darf. Von einem Konzept, das die Gefahren modernen Datings so eiskalt durchschauen würde, dass weiblichen Zuschauerinnen das Blut in den Adern gefror und männliche Zuseher sich ertappt fühlten.

Kunst, die das Leben imitiert – und andere Kunst

Als wir dem jungen Protagonisten Bear (Michael Johnston) erstmals begegnen, liegen die Sympathien noch bei ihm. Er möchte seiner guten Freundin Nikki (Inde Navarette: ein Name, von dem man zukünftig viel hören wird) romantische Gefühle gestehen, ist aber zu feige für ein direktes Gespräch. Ein Fund aus dem Ramschladen könnte helfen: Der „One Wish Willow“ – eine unscheinbare Wünschelrute aus Holz – soll Träume wahrwerden lassen. Ein Bruch in der Mitte und schwupps ist der Wunsch erfüllt. Humbug, denkt sich der junge Mann. Doch auf einmal weicht ihm sein Schwarm nicht mehr von der Seite. Dass die echte Nikki unter dem Bann erzwungener Liebe alles mitbekommt, was ihr ohne konsensuelle Zustimmung angetan wird, scheint Bear wenig zu tangieren. Ein bärenstarkes Stück Indie-Horror über Autonomieverlust und den Mythos des „Nice Guy“. „Obsession“ traf einen Nerv, der vielen Frauen – ob jüngerer oder älterer Generation – aus der Seele sprach.

Dabei ist das Grundkonzept nicht neu. Curry Barker ließ sich durch ein Halloween-Special der „Simpsons“ inspirieren, das eine Episode der „Twilight Zone“ parodierte, die wiederum auf der Schaudererzählung „Die Affenpfote“ basiert. Originalität erfordert nicht zwingend, das Rad völlig neu zu erfinden. Für weitere Horrorhypes jüngster Vergangenheit wurde in der Kinogeschichte gekramt. Oscarpreisträger Jordan Peele („Get Out“, „Nope“) zitiert gerne sein Vorbild John Carpenter („Halloween“, „The Thing“). Die Schönheitssatire „The Substance“ mit Demi Moore durfte als Hommage an Body-Horror-Meister David Cronenberg verstanden werden – Transgressionen inklusive. Dass Filmschaffende bewährte Gruselkonzepte mit neumodischen Themen bereichern, mag Grund sein, warum unterfordertes Jungpublikum wieder massenhaft in die Kinos strömt. Gut so: The Kids Are Alright.

© Imago Chiwetel Ejiofor im Film „Backrooms“

© Imago Filmisches Vorbild für eine junge Generation im Horrorgenre: Jamie Lee Curtis in „Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978)