Eröffnung: Ebersdorfer Hauptplatz wird zum Gartenparadies

Der Hauptplatz von Ebersdorf wurde um eine Gartenanlage erweitert und trägt ab sofort den Namen der Ehrenbürgerin und ehemaligen Lehrerin Siglinde Gernroß.

Die Gemeinde Ebersdorf hat ihren Hauptplatz um eine Grünoase erweitert. Dafür wurde eineenfläche im Ortszentrum zu einer öffentlichen Gartenanlage für alle Generationen umgestaltet und mit einer neuen Parkplatzanlage ergänzt.

Herzstück der Gartenanlage ist eine halbrunde Sitzarena aus mit Natursteinen gefüllten Gabionen, die Kindergarten und Volksschule als Freiluftklasse nutzen können. Dazu kommen eine runde, begrünte Pergola, bunte Sitzmöbel und Holzblöcke zum Sitzen und Spielen. Ein großes, rundes Hochbeet lädt Kinder zum Gärtnern ein. Statt Asphalt wurde in der Gartenanlage eine versickerungsfähige, wassergebundene Wegedecke eingebaut.

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Der Platz selbst ist nach der ehemaligen Ebersdorfer Lehrerin und Ehrenbürgerin Siglinde Gerngroß benannt. „Mit diesem Projekt setzen wir einen wichtigen Impuls für die Zukunft unseres Ortskerns, wir möchten einen lebendigen Treffpunkt schaffen, der das Miteinander stärkt und unseren Ort noch lebenswerter machen“, so Bürgermeister Dietmar Lang bei der Eröffnung.