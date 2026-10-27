Heide Osterider-Stibor: „Es gibt nichts Banales“

Im Atelier der steirischen Künstlerin Heide Osterider-Stibor entsteht fast täglich Neues. Am 8. November wird sie 85.

Am liebsten hält sich Heide Osterider-Stibor in ihrem Atelier auf. Auch mit 85. Fast täglich entstehen neue Arbeiten, eine beeindruckende Auswahl zeigt sie nun nebst einigen älteren Werken unter dem Titel „Die Magie des Naheliegenden“. Was liegt nahe? Unter anderem ein großer Fundus an Stoffen, Papieren und anderen Materialien, welche sie – manchmal mit Malerei, manchmal ohne – zu so spannenden wie harmonischen Kompositionen collagiert. Wobei die Collage ein relativ neues Medium im umfänglichen Werk der Schülerin von Rudolf Szyszkowitz ist.

Von der Lust am Experiment

Die große Leidenschaft Osterider-Stibors gehört der Malerei. Max Pfeiffer Watenphul, Eduard Bäumer und Zoran Mušič nennt sie als Vorbilder, von welchen sie sich (wie von Szyszkowitz) längst emanzipiert hat. Um dem Naheliegenden eine künstlerisch überzeugende Form zu geben, hat die Malerin eine eigene Sprache entwickelt. Und entwickelt diese weiter. Die langjährige Erfahrung im Umgang mit ihren Mitteln verknüpft Osterider-Stibor mit einer nach wie vor unbändigen Lust am Experiment. Routine? Nein, danke! Es sei immer wieder eine neue Erfahrung für sie, immer wieder eine Überraschung.

Zu ihren Motiven sagt die Künstlerin (die gemeinsam mit ihrem Mann Adolf Anton Osterider, 1924–2019, zahlreiche Projekte im öffentlichen Raum von Kirchen und Schulen etwa realisierte), sie suche diese nicht, sie finde sie. Man müsse nur mit offenen Augen auf die Vielfalt der Wirklichkeiten rundum blicken. Schauen – und sehen. „Es gibt nichts Banales“, ist sie überzeugt und liefert mit ihren Werken die Beweise zur Behauptung. Landschaften sind ein Schwerpunkt im Oeuvre. Aber auch Puppen, Muscheln, Fossilien, die Ornamente von Teppichen und Textilien oder die Reste von Fresken einer vom Erdbeben zerstörten oberitalienischen Kirche sind Inspiration.

„Es gibt zu jedem Bild eine Geschichte“, sagt Heide Osterider-Stibor. Aber die wolle sie dem Publikum nicht aufzwingen: „Alle dürfen sich ihre eigenen Geschichten erfinden, ihr eigenes Bild machen.“ Und wenn jemand nur die Kraft der Farben und die Eleganz der Komposition genießen wolle, sei ihr dieses „Nur“ ganz recht.