Anna Nnadi: Die Grazerin will im Cheerleading hoch hinaus

Mit ihren 16 Jahren hat Anna Nnadi im Cheerleading bereits einiges erlebt. Die Steirerin will hoch hinaus.

Obwohl sie gar nicht als „Flyer“ auf der Matte steht, jene Position, die im Cheerleading durch die Luft geworfen wird, will Anna Nnadi von den Graz Royals hoch hinaus. Die 16-Jährige hat bereits WM-Bronze und EM-Gold in der Tasche, will aber dennoch mehr. „Ich bin auch für die kommende Saison ins Nationalteam einberufen worden und will weiterhin mein Bestes geben“, verrät Nnadi, die als Back eine wichtige Aufgabe im Hintergrund hat.

Doch nicht nur im Nationalteam, wo sie sich im Try-Out gegen eine österreichweite Konkurrenz durchgesetzt hat, läuft es für die Steirerin bestens. Auch mit den Royals zählt sie national zu den stärksten Formationen. „Ich mag unseren Sport, weil es einfach der ultimative Teamsport ist und wir immer sehr viel Spaß haben.“ Mit acht Jahren begann Nnadi in Graz bereits mit dem Cheerleading. Seither prägt der Sport ihr Leben. Ob sie dem Cheerleading auch nach aktiven Zeiten erhalten bleibt? „Ich mache in der Schule gerade die Trainerausbildung. Vielleicht werde ich dann auch ein Coach, da weiß ich noch nicht.“