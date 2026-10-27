Kärntner Betriebe lassen sich die Weihnachtsfeiern nicht nehmen

Die Weihnachtsfeier ist für viele Firmen stets ein schöner Abschluss des Jahres. Doch wie viele Firmen können sich in Zeiten der Teuerung überhaupt noch eine Feier leisten?

Eine große Feier, ein kleines Treffen, ein exklusiver Abend oder ein paar Bierbänke in einem Hinterzimmer. Unterschiedliche Firmen bieten ihren Mitarbeitern unterschiedliche Weihnachtsfeiern. Manche größer, manche kleiner: immer ein Fixpunkt im Kalender. Doch müssen Mitarbeiter heuer um ihre Weihnachtsfeiern bangen, da alles teurer wurde?

Nein, zumindest wenn es nach der Firma Hirsch Servo in Glanegg geht. Am 18. Dezember lädt das internationale Unternehmen sämtliche Mitarbeitenden in die Mehrzweckhalle der Heimatgemeinde ein. „Wir starten um 14 Uhr mit Maroni und Glühwein im Freien. Der Turnsaal der Volksschule wird vom örtlichen Caterer weihnachtlich dekoriert. Gegen 17 Uhr gibt es eine kurze Begrüßung durch unseren CEO und die Geschäftsführung, danach wird das Buffet eröffnet. Anschließend wird gemeinsam gefeiert, mit DJ, Musik und Barbetrieb. Und damit auch alle wieder gut nach Hause kommen, organisieren wir ein Heimbringservice“, erklärt Hirsch-Sprecherin Michaela Andritsch. Durchaus großzügig – war das schon immer so?

„Verändert hat sich unsere Weihnachtsfeier über die Jahre eigentlich nicht. Früher haben wir viele Jahre im Fuchspalast in St. Veit gefeiert. Seit einigen Jahren sind wir aber wieder in unserer Heimatgemeinde. Das passt für uns sehr gut und wird auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut angenommen.“ Im Schnitt feiern rund 200 Personen, gut 250 sind am Standort tätig. Wie viel Geld in die Hand genommen wird, möchte man für sich behalten. Aber: „Geschenke gibt es ebenfalls.“

Weihnachtsmarkt am Gelände

Bei Flex in Althofen hat sich die Weihnachtsfeier in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. „Während früher die einzelnen Abteilungen meist im eigenen Team feierten und dabei vom Unternehmen finanziell unterstützt wurden, kommen heute alle Mitarbeitenden zu einem gemeinsamen Weihnachtsmarkt direkt auf dem Betriebsgelände zusammen“, heißt es vom Unternehmen.

© Dieter Kulmer Festlicher Schmuck darf nicht fehlen

In kleinen Weihnachtshütten werden warme Getränke und verschiedene Köstlichkeiten wie Bosna, Kaiserschmarrn und Gulasch angeboten. Für die passende Weihnachtsstimmung sorgte in den vergangenen Jahren unter anderem eine Abordnung der Stadtkapelle Althofen. Ein besonderes Highlight ist außerdem die Verlosung mit Preisen. Der Erlös aus dem Losverkauf wird jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet.

„Das Weihnachtsmarkt-Konzept wurde von den Mitarbeitenden sehr gut angenommen. Daher setzt Flex Althofen auch in diesem Jahr auf dieses gemeinsame Format und lässt das Jahr bei einem Weihnachtsmarkt in gemütlicher Atmosphäre ausklingen. Zusätzlich zur gemeinsamen Weihnachtsfeier erhalten die Mitarbeitenden üblicherweise eine Jahresvignette für die österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen als Weihnachtsgeschenk.“

Feier im Jänner

Bei Hofstätter Reisen in Althofen wird erst im Jänner gefeiert, da an den Weihnachtswochenenden fast alle Fahrer auf der Straße unterwegs sind. „Es ist eine unserer Hauptsaisonen. Wir haben rund 100 Mitarbeiter, die natürlich alle zu einer Feier eingeladen werden, somit feiern wir nach“, sagt Marketingchefin Kathrin Rauter. Gefeiert wird im großen Rahmen. Vom Buffet über Live-Musik/DJ bis hin zur Cocktailbar ist alles dabei.

© Dieter Kulmer Auf den Feiern wird auch immer Essen angeboten

„Auch richten wir dann einen Shuttle ein, damit niemand mehr selbst fahren muss.“ Die Feier findet entweder in der Bushalle statt, die speziell umgebaut und beheizt wird, oder es wird eine Location gemietet. Geschenke gibt es ebenfalls. „Jeder Mitarbeiter erhält eine kleine Aufmerksamkeit und wir haben dann auch noch eine zusätzliche Verlosung mit Preisen.“ Wie viel investiert wird, möchte man nicht verraten. „Hier denken wir nicht an die Kosten. Es soll ein Dankeschön für unsere Mitarbeiter sein, die das ganze Jahr über für uns da sind, unsere Kunden sicher von A nach B bringen und auch im Hintergrund ihren Beitrag zu unserem Erfolg leisten.“

Sketches und Gedichte

Die Weihnachtsfeiern der Sparkasse Feldkirchen finden stets im Zuge einer festlichen Feier bei einem der Geschäftspartner aus der Gastronomie statt. Der offizielle Teil wird absichtlich kurz gehalten und besteht aus einer Ansprache, einem Rückblick sowie anerkennenden Worten für die Belegschaft durch die Vorstandsdirektoren.

Ein besonderer Programmpunkt wird traditionell von jenen Mitarbeitern gestaltet, die im Laufe des Jahres neu in die Sparkasse eingetreten sind. „Mit deren kreativen Beiträgen wie Sketches, Quiz, Gedichten, Liedern oder sehr persönlichen Interpretationen sorgen sie für Unterhaltung und eine besondere Atmosphäre. Eine schöne Geste zur Abrundung der Feierlichkeiten bildet eine kleine Weihnachtsüberraschung vom ‚Christkind‘ für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter“, erklärt Marketingchef Gerhard Schreilechner.

Für den sicheren Heimtransport werden Fahrgemeinschaften gebildet und je nach Location werden Sammeltaxis zur Verfügung gestellt. Für die Weihnachtsfeier der Sparkasse Feldkirchen werden jährlich rund 12.000 Euro aufgewendet. Darin enthalten sind die Organisation der Veranstaltung, die Verpflegung sowie die Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeiter.

Anfragen an Hirter, Metallbau Selinger, Fundermax und die Wirtschaftskammer Feldkirchen blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.