Preise für den Jugendchor Tristach und die Musikkapelle Anras

Der Tiroler Blasmusikpreis ging an die Musikkapelle Anras und der Landespreis für Chöre ging an den Jugendchor Tristach. Landeshauptmann Mattle überreichte den Vereinen jeweils 2500 Euro.

Die Bühne beim Tag der offenen Tür 2026 gehörte auch den heimischen Chören und Musikkapellen: Am Landhausplatz überreichten Landeshauptmann Anton Mattle und sein Stellvertreter Josef Geisler den 16. Tiroler Blasmusikpreis und den 14. Tiroler Landespreis für Chöre und Vokalensembles an herausragende Tiroler Musikvereine. Die Blasmusikpreise, die auf Vorschlag des Blasmusikverbandes Tirol vergeben werden, gehen an die Musikkapelle Ranggen (Bezirk Innsbruck-Land), die Musikkapelle Anras (Bezirk Lienz) sowie an das Jugendblasorchester HULA aus Huben bzw. Längenfeld (Bezirk Imst).

Gemeinsam mit dem Chorverband Tirol zeichnet das Land Tirol den Jugendchor Tristach (Bezirk Lienz) und den Kammerchor „Pars Pro Toto“ (Bezirk Innsbruck-Stadt) mit dem Landespreis für Chöre und Vokalensembles aus. Die prämierten Musikkapellen gaben beim Frühschoppen auf dem Landhausplatz eine musikalische Kostprobe. Anschließend traten die ausgezeichneten Chöre bei einem Kurzkonzert in der Georgskapelle auf. Die Blasmusik- und Chorpreise sind jeweils mit 2500 Euro dotiert.

„Musikkroft“ als Kooperationsprojekt

In der Kategorie II (C/D) wird die Musikkapelle Anras ausgezeichnet. Sie punktet mit herausragenden Wettbewerbsergebnissen – darunter 95 Punkte und der Tagessieg in der Stufe D beim Landeswertungsspiel 2025, wodurch sich die Kapelle für das Bundeswertungsspiel 2026 in Schladming qualifizieren konnte. Neben der musikalischen Weiterentwicklung steht insbesondere die Jugendarbeit im Vordergrund. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden Abfaltersbach und Strassen bildet der Anraser Nachwuchs das Jugendblasorchester „Musikkroft“.

© Land Tirol/die Fotografen In der Kategorie II (C/D) wurde die Musikkapelle Anras mit dem Blasmusikpreis ausgezeichnet

In der Kategorie „Frauen-, Männer-, Jugend-, Kinder-Chöre und -Ensembles“ erhält der Jugendchor Tristach den 14. Tiroler Landespreis für Chöre und Vokalensembles 2026. Die Jury würdigte die engagierte Nachwuchsarbeit, die künstlerische Vielfalt und die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben. Das abwechslungsreiche Repertoire reicht von traditioneller bis zu zeitgenössischer Chorliteratur. Konzertprojekte sowie die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Volksschule Tristach tragen laut Jurybegründung dazu bei, junge Menschen früh für das gemeinsame Singen zu begeistern.