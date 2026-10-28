Über eine neue Ortsstelle freuen sich die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in Oberwölz. Nun wurde die offizielle Eröffnung gefeiert.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rot-Kreuz-Dienststelle Oberwölz feierten natürlich ebenfalls mit

Die neue Rotkreuz-Dienststelle in Oberwölz wurde mit einem reichhaltigen Programm ihrer Bestimmung übergeben. Nach dem Festgottesdienst, der von Vikar Wojciech Zapior zelebriert und vom Klarinettenchor des Musikvereins Winklern-Oberwölz musikalisch gestaltet wurde, wurden die Räumlichkeiten gesegnet.

Nach einem Frühschoppen des Musikvereins ging der Festakt in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Oberwölz über die Bühne. Dienststellenleiter Johannes Miedl-Sperl begrüßte dazu neben dem Hausherrn, Bürgermeister Hannes Schmidhofer, viele weitere Politiker aus dem Bezirk – sowie natürlich Bezirksstellenleiter Bürgermeister Thomas Kalcher und Bezirksrettungskommandant Hubert Bacher.

Entwicklung und Ehrungen

Johannes Miedl-Sperl brachte einen Kurzbericht über die Entwicklung der Rotkreuz-Organisation in Oberwölz. Sechs Monate dauerte die Errichtung der neuen Dienststelle. Für verdiente Mitarbeiter und Unterstützer gab es Ehrengeschenke. Nach den Ansprachen wurde das neue Heim für die Rettungskräfte von den Ehrengästen offiziell eröffnet