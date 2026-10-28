Seit 25 Jahren führt er ein „kärntenweit einzigartiges“ Hotel

Vor einem Vierteljahrhundert hat Ilmar Tessmann das Biolandhaus Arche in Eberstein von seinen Eltern übernommen. Heute profitiere man vor allem vom Seminargeschäft.

Seit etwas mehr als 40 Jahren thront das Biolandhaus Arche über der Gemeinde Eberstein. Das auf die Natur fokussierte Hotel wird seit mittlerweile 25 Jahren von Ilmar Tessmann geführt. „Meine Eltern wollten etwas machen, das für sie passt, und Verantwortung übernehmen – sowohl für die Leute als auch für die Umwelt“, blickt der 57-Jährige zurück. Das Haus wurde von Anfang an ökologisch und vegetarisch konzipiert. Der Start sei nicht einfach gewesen, aber es habe sich langsam entwickelt. „Wir waren einer der ersten Betriebe mit einem solchen Konzept in ganz Österreich“, ist Tessmann, der vor Kurzem für 25 Jahre Unternehmenstätigkeit von der Wirtschaftskammer (WK) St. Veit geehrt wurde, stolz. „In Kärnten sind wir eigentlich einzigartig.“

© Andreas Hoi Das Hotel von außen

Tessmanns Ausbildung zum Touristikkaufmann und Hotelier begann in der Tourismusschule Klessheim in Salzburg. „Danach war ich Anfang der 1990er-Jahre einige Zeit lang als Geschäftsführer der Norischen Region tätig, bevor ich mich dazu entschlossen habe, den elterlichen Betrieb zu übernehmen“, erzählt der Ebersteiner.

Das Biolandhaus Arche mache vor allem eine Kombination aus mehreren Aspekten aus. „Wir haben natürlich eine sehr glückliche Lage mit einer tollen Aussicht, dazu haben wir uns klar spezialisiert auf eine vegetarische Küche“, betont Tessmann. Als er den Betrieb übernommen hat, habe er das Haus auch als Seminarhotel positioniert. „Dabei geht es unter anderem um Selbstfindung, Yoga, Meditation und einfach um die Fragestellung, wie man mit Mutter Natur umgeht.“ Für die klassischen Urlaubsgäste gibt es einen kleinen Wellnessbereich, diese gehen auch gern wandern. „Aber für die Wintermonate muss man sich schon überlegen, wie man gut drüberkommt.“ Dabei helfe vor allem das kleine Skigebiet mit dem Bergaufrodeln-Angebot.

© WK/Michael Linzer Tessmann wurde vor Kurzem von der Wirtschaftskammer geehrt

Nach Tessmanns Übernahme im Jahr 2001 wurde zunächst investiert. „Die Grundfelder habe ich natürlich beibehalten, aber man muss sich weiterentwickeln. So wurden der Seminarraum und der Wellnessbereich gebaut.“ Aktuell befinde man sich in Überlegungen, einen weiteren Seminarraum zu errichten.

Das Hotel mit 17 Zimmern begrüßt unter anderem Gäste aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz. „Früher waren 60 Prozent der Gäste aus Deutschland. Heute sind es zu 40 Prozent Deutsche und zu 40 Prozent Österreicher. Der Rest kommt aus den anderen Ländern.“ Mit dem Geschäft sei Tessmann aktuell zufrieden. Vor allem das Standbein Seminare funktioniere sehr gut. „Die Mundpropaganda ist in dieser Community so groß, dass immer mehr Anfragen kommen.“ Je nach Saison beschäftigt man zwischen fünf und sieben Mitarbeitende.