Nach überraschendem Aus: Inventar von Wörthersee-Strandbad wird versteigert

Das Strandbad Maiernigg startet 2027 neu durch. Pächter Hans Zeppitz muss bis Ende des Jahres raus und versteigert das Inventar. Wasserskischule hat neuen Standort.

19 Jahre lang betrieb Hans Zeppitz das Strandbad Maiernigg – Badebetrieb, Wasserskischule wie auch die Gastronomie Im Mai kam dann überraschende Wende: Die Klagenfurter Stadtwerke wollen das Bad ab kommenden Jahr wieder selbst betreiben. Das stadteigene Unternehmen plant umfassende Investitionen in die Infrastruktur, Kabinen und die Gastronomie und entschied sich deshalb, den Vertrag mit Betreiber Zeppitz aufzulösen. Bis Ende des Jahres muss der Unternehmer raus und versteigert das gesamte Inventar. Die Auktion läuft noch bis 12. November, alle Gegenstände können am 29. Oktober von 12 bis 13 Uhr vor Ort, sprich im Strandbad Maiernigg besichtigt werden.

Insgesamt sollen 292 Objekte einen neuen Besitzer und damit eine neue Verwendung finden – darunter auch ein Golf Cart mit einem Mindestgebot von 800 Euro. Des weiteren werden ein Konvolut an Gartengeräten, Absperrgitter und Aufstellern, Schubkarren, Regale, Tische, Spinde, eine Waschmaschine und Sitzgarnituren aus Teakholz oder Kunststoff, Biertischgarnituren sowie eine Bootsüberdachung angeboten. Aber auch Gastro-Kühlschränke, Weinkühlschränke, Pizza- und Gebäcköfen Kuchenvitrinen, Tellerwärmer, ein Gasgriller, Servierplatten, Sektkühler sowie diverse Küchenutensilien, Teller oder Servierplatten stehen zum Verkauf.

© Markus Traussnig Hans Zeppitz hat jede Menge Gastronomieerfahrung, er betreibt zudem noch sieben Bäckerei-Filialen in und rund um Klagenfurt

Obwohl sich Hans Zeppitz – er verantwortete übrigens von 2007 bis 2018 auch die Gastronomie im Strandbad Klagenfurt – aus Maiernigg zurückziehen muss, kann er sich durchaus auch eine Zukunft dort vorstellen. Die Gastronomie wird im Zuge der Neuausrichtung nämlich neu ausgeschrieben. „Ich habe mich dafür erneut beworben“, bestätigt Zeppitz, der zudem sieben Bäckerei-Filialen in und rund um die Kärntner Landeshauptstadt betreibt, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Es habe in der Vergangenheit immer ein gutes Einvernehmen mit den STW gegeben, Investitionen in der Höhe von 490.000 Euro würden auf sein Konto gehen. „Ich habe alleine im letzten Jahr noch 10.000 Euro investiert“, führt Hans Zeppitz weiter aus.

Warum Zeppitz die Sachen versteigert, wenn er vielleicht doch den Zuschlag bekommt? „Alles andere wäre nicht rentabel“, meint er. Mit seiner Wasserskischule wandert Hans Zeppitz übrigens an die andere Seite des Wörthersees. Künftig wird er entspannte Rundfahrten, spaßige Erlebnisse beim Wassersport oder im Reifen im Kropfitschbad anbieten.