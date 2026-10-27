66 Höfe bieten in Unterkärnten Urlaub mit Stallluft

Das Angebot reicht vom klassischen Bauernhofurlaub mit Tieren und hofeigenen Produkten bis zur ruhigen Auszeit auf einer Almhütte. Wir stellen vier Höfe vor.

Bei Urlaub am Bauernhof können Kinder mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen – wie hier in der Lavanttaler Bauernhof-Pension Juri

Die Herbstferien sind ideal für einen Urlaub am Bauernhof: Bunte Wälder, Tiere im Stall und gemütliche Ferienwohnungen machen Kärntens Bauernhöfe zu einem attraktiven Ziel für Familien. Gerade im Lavanttal und im Bezirk Völkermarkt können Kinder das bäuerliche Leben kennenlernen, während Erwachsene die Ruhe und die herbstliche Landschaft genießen.

Im Bezirk Völkermarkt bieten 20 Betriebe den „Urlaub am Bauernhof“ an, im Bezirk Wolfsberg sind es laut Auskunft von Ulrike Sabath vom Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten 46. Das Angebot reicht vom klassischen Bauernhofurlaub mit Tieren und hofeigenen Produkten bis zur ruhigen Auszeit auf einer Almhütte.

Mit viel Herzlichkeit führt Gabriele Rabl gemeinsam mit ihrer Familie den Gasthof Pension Rabl in Mittertrixen bei Völkermarkt. Was einst als Bauernhof begann, verbindet heute Gastlichkeit, bodenständige Küche und Urlaub am Bauernhof. Die ruhige Lage, die familiäre Atmosphäre und der Außenpool machen das Haus zu einem beliebten Ziel für Erholungssuchende und Familien.

© KK Auch Exoten gibt’s bei Rabl in Mittertrixen

„Besonders wichtig ist mir der persönliche Kontakt zu den Gästen. Bei uns sollen sich die Gäste von der ersten Minute an wohlfühlen“, lautet die Philosophie der Betreiberin Gabriele Rabl. Neben gemütlichen Zimmern und Appartements gehört auch die eigene Küche zum Angebot. Hausgemachte, regionale Spezialitäten und ein reichhaltiges Frühstück sorgen für das leibliche Wohl. Tiere am Hof, der Garten und der Pool machen den Aufenthalt vor allem für Familien zu einem besonderen Erlebnis.

Nur drei Kilometer vom Klopeiner See entfernt liegt die bodenständige Pension von Alfred Urak in ländlicher Umgebung. Hier stehen Natur, Familienfreundlichkeit und gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt. Während sich die Kinder am Spielplatz austoben oder im Streichelzoo die Tiere kennenlernen, können die Eltern auf der Terrasse oder im Garten entspannen. „Bei uns sollen die Kinder die Natur erleben, Tiere kennenlernen und einfach draußen sein können“, erzählt Alfred Urak. Die Pension bietet zweckmäßig eingerichtete Apartments mit Küche, Essbereich und eigenem Bad, teilweise auch mit Balkon. Ein Frühstücksbuffet und organisierte Aktivitäten sorgen für zusätzliche Abwechslung.

© Urak.at Am Erlebnisbauernhof Urak in St. Kanzian

„Gerade für Familien ist es schön, wenn die Kinder viel Platz zum Spielen haben und die Eltern gleichzeitig Ruhe finden“, so Urak. Dank der Nähe zum Klopeiner See und zu zahlreichen Ausflugszielen ist die Pension ein guter Ausgangspunkt, um Südkärnten gemeinsam zu entdecken.

Urlaub am Bauernhof: Zahlen und Fakten

Ruhe, Natur und tierische Begegnungen bietet der Trippolthof von Alfred und Elfriede Joham in Prebl bei Wolfsberg. Auf rund 1000 Metern Seehöhe genießen die Gäste einen herrlichen Panoramablick über das Lavanttal. Zwei gemütliche Ferienwohnungen, ein Swimmingpool, ein Spielplatz und zahlreiche Wander- und Radwege machen den familiengeführten Betrieb zu einem beliebten Urlaubsziel.

1 / 2 Trippoldhof © EL-Fotografie

Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken: Ponys, Schafe, Kaninchen, Katzen, Hühner und Ochsen leben auf dem Hof. Sie dürfen beim Eierholen mithelfen und Einblicke in den Bauernhofalltag gewinnen. Eine Besonderheit ist das Angebot „Urlaubspony“, bei dem Kinder nach einer Einweisung und unter Aufsicht ein Pony während ihres Aufenthalts betreuen können. Auch Nachhaltigkeit wird bei Elfriede Joham großgeschrieben. Photovoltaik, eine Hackschnitzelheizung, eine hofeigene Wasserquelle und eine E-Ladestation gehören zum umweltbewussten Konzept des Betriebes. „Wir verbinden naturnahen Urlaub mit Komfort und unvergesslichen Erlebnissen für die ganze Familie“, sagt Elfriede Joham.

Auf der sonnigen Bergseite der Weinebene, auf rund 1250 Metern Seehöhe, liegt die Bauernhof-Pension Juri der Familie Zarfl und Lichtenegger. Mit herrlichem Panoramablick über das Lavanttal, viel Ruhe und einer naturnahen Umgebung ist der familiengeführte Betrieb ein ideales Urlaubsziel für Familien mit Kindern.

„Sechs gemütliche Ferienwohnungen und ein Ferienhaus bieten Platz für einen erholsamen Aufenthalt“, sagt Elisabeth Lichtenegger, die Chefin des Hauses. Im Mittelpunkt stehe das Bauernhoferlebnis: Pferde, Ponys, Zwergziegen, Schafe, Hasen, Hühner und Minischweine würden auf neugierige kleine Gäste warten. „Beim Füttern und Pflegen der Tiere können Kinder das Leben am Bauernhof hautnah kennenlernen“, berichtet sie.

© KK Bauernhof-Pension Juri auf der Weinebene

Ein großer Spielplatz, ein Spielzimmer und zahlreiche Freizeitangebote sorgen für Abwechslung. Auch kulinarisch werden die Gäste verwöhnt: Beim Frühstück kommen hofeigene und regionale Produkte wie frische Eier, selbstgemachte Marmeladen, Säfte und hausgemachtes Brot auf den Tisch. Die Familie Zarfl und Lichtenegger verbindet dabei bäuerliche Tradition mit familienfreundlichem Komfort und persönlicher Gastfreundschaft.