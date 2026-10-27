Tragischer Unfall: Bub (7) in Vorarlberg von Anhänger überrollt

Die Kinder, darunter auch der Siebenjährige, hatten am Rande einer Festveranstaltung neben einem Weg gespielt.

Am Rande einer Festveranstaltung in Andelsbuch im Bregenzerwald wurde am Sonntagnachmittag ein siebenjähriger Bub verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins LKH nach Feldkirch geflogen. Er spielte mit anderen Kindern, als er offensichtlich nicht bemerkte, dass ein Fahrzeuggespann an ihnen langsam vorbeifuhr. Der Bub sei laut Polizei mit dem Rücken zur Fahrbahn gestanden, von einer Strebe des Anhängers erfasst, gestürzt und überrollt worden.

Die alarmierten Einsatzkräfte führten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und leiteten die Einlieferung ins Krankenhaus ein. Die Kinder hatten auf der Wiese neben einem Radweg gespielt, der als Umleitung für die gesperrte L 200 genutzt wurde. Das Fahrzeuggespann war von einem 72 Jahre alten Mann gelenkt worden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ.