Manuel Bartl ist stellvertretender Vorsitzender des Landjugendbeirats

Der Brucker Manuel Bartl, Obmann des Leobener Vereins „Steirische Trachtenjugend“, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des steirischen Landjugendbeirats gewählt.

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung des Steirischen Landesjugendbeirates wurde Manuel Bartl, Obmann des Leobener Vereins „Steirische Trachtenjugend“, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Für mich war es der nächste logische Schritt, mein Wissen und meine Erfahrungen auch in der Dachorganisation der Kinder- und Jugendarbeit einzubringen“, erklärt Bartl.

Die neue Funktion sei für ihn eine Möglichkeit, die Anliegen der Kinder und Jugendlichen aus den Trachtenvereinen zu vertreten und zugleich die Zusammenarbeit über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus mitzugestalten. „Ich möchte mich noch stärker mit den anderen Jugendorganisationen vernetzen, Wissen weitergeben, voneinander lernen und gemeinsam die Nachwuchsarbeit vorantreiben“, sagt Bartl.

1 / 2 Das neue Präsidium des steirischen Landjugendbeirats © KK

Neben der Wahl freute sich die Steirische Trachtenjugend auch über den Sieg der „Sticker-Challenge“ des Landesjugendbeirates. Als Preis wurden ihr bei der Hauptversammlung SPAR-Gutscheine im Wert von 100 Euro überreicht.