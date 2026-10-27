Organspende-Lauf brachte 2500 Euro für das Rehazentrum Ederhof

Die EH-Turtles und das Rehazentrum-Ederhof in Iselsberg-Stronach organisierten am Nationalfeiertag bereits zum fünften Mal gemeinsam den Spendenlauf.

Ob Kinder oder Erwachsene, Sporteinsteiger oder erfahrene Marathonläufer – die bunte Mischung machte den Organspende-Lauf zu einem besonderen Erlebnis für alle. Auch Oberarzt Andreas Martinschek war gemeinsam mit seinem Team „Movember“ unter den Teilnehmern vertreten. Die EH-Turtles und das Rehazentrum-Ederhof organisierten am Nationalfeiertag bereits zum fünften Mal den Spendenlauf. Mehr als 100 Teilnehmer wagten sich auf die Strecke und genossen die sportliche Herausforderung sowie das gemeinsame Erlebnis für den guten Zweck.

Besonders erfreulich war das Ergebnis: Obmann Charly Kashofer und Geschäftsführer Robert Weichselbraun konnten am Ende des Tages stolz verkünden, dass durch Startgelder und Spenden insgesamt 2500 Euro für das Rehazentrum Ederhof gesammelt wurden.