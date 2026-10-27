Zwei Verletzte nach Frontzusammenstoß auf B 63 bei Pinggau

Zwischen Pinggau und Pinkafeld sind am Dienstagmorgen ein Kastenwagen und ein Pkw frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrzeuglenker des Kastenwagens wurde eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät befreit werden

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Steinamangerer Straße (B 63) zwischen Pinggau und Pinkafeld. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten ein Kastenwagen und ein Pkw frontal.

Bei dem Unfall wurde der Lenker des Kastenwagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrkräften der Freiwilligen Feuerwehr Pinggau und Sinnersdorf mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die zweite Person wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

1 / 10 Die Bundesstraße war zwei Stunden lang komplett gesperrt © FF Pinggau/Franz Handler

Ein Notarzt aus Oberwart sowie die Rettung aus Friedberg und Oberwart versorgten beide verletzten Personen an der Unfallstelle. Danach wurden sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die B 63 war rund zwei Stunden gesperrt, die Polizei richtete eine Umleitung ein und nahm den Unfall auf, während die Feuerwehr die Unfallstelle reinigte und auslaufende Betriebsmittel band.