FreizeitRing Irdning sammelte 12.650 Euro für den kleinen Robin

Dank der Mitglieder des Irdninger FreizeitRings bekommt Robin endlich einen elektrischen Rollstuhl. Zwölf Monate lang wurden dafür Spenden gesammelt.

Das vergangene Jahr über hatten die ehrenamtlichen Mitglieder des FreizeitRings Irdning eine gemeinsame Mission: Spenden für den kleinen Robin zu sammeln. Denn der Bub brauchte dringend einen elektrischen Rollstuhl, der ihm im Alltag mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität ermöglicht.

Mit den Einnahmen verschiedener Veranstaltungen – darunter Faschingsbar, Bobbycar-Rennen und Sommerfest – wurde der Spendentopf fleißig gefüllt. Und die Summe kann sich sehen lassen: Insgesamt 12.650 Euro kamen zusammen. Vergangenen Freitag übergaben die Ehrenamtlichen den Scheck an Robin und seine Familie.

„Wahnsinnig dankbar“

Die Freude darüber sei beim gesamten Team spürbar gewesen, heißt es in einer Aussendung. „Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir einen so unglaublichen Betrag übergeben durften“, so Florian Hubner, Obmann des Vereins. „Unser Ziel ist es, jedes Jahr mit unseren Veranstaltungen Geld zu sammeln, um Menschen etwas Gutes tun zu können.“ Möglich sei das durch den Zusammenhalt im Verein und das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder.