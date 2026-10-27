Auch heuer lud die Marktgemeinde Ligist Vertreter der heimischen Vereine ein, um ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken.

Schon seit Jahren lädt die Marktgemeinde Ligist Vertreter der heimischen Vereine ein, um ihnen in einem würdigen Rahmen Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement auszusprechen. Auch dieses Jahr lud Bürgermeister Roman Neumann die Entscheidungsträger zur gemütlichen Feierstunde in den neuen Kirchhof ein.

In seiner Begrüßung betonte er die Wichtigkeit eines aktiven Vereinslebens für das gesellschaftliche Leben und Miteinander in einer Gemeinde und bedankte sich im Namen der Marktgemeinde Ligist für die großartige Arbeit in den Vereinen. Im Anschluss ehrte Bürgermeister Neumann wieder Persönlichkeiten für ihr langjähriges Wirken und übergab Urkunden mit dem Ligister Taler.

1 / 21 Klicken Sie sich durch die Fotos vom Tag des Ehrenamts in Ligist! © Cescutti Robert

Dank für besonderes Engagement

Geehrt wurden Elfriede Innerwald vom Pensionistenverband Ligist-Krottendorf, Günter Jud vom FC Ligist, Annemarie Lepold vom Singkreis Ligist, August Neumann vom Seniorenbund, Peter Konrad von der Pfarre Ligist, Sonja Wibner für die Eltern und Freunde der Musikschule Ligist, Elgrid Salchinger von akzente und Franz Hiden von der Faschingsrunde Ligist.