Rekordsommer und Koralmbahn haben Tourismus einen Schub gegeben

Kärntner Sommersaison zeigt bei Ankünften und Nächtigungen ein Plus. Eine positive Entwicklung gibt es auch bei den Nebensaisonen. Der Oktober ist gut gebucht.

Vom langen, schönen Sommer hat offenbar der Kärntner Tourismus in diesem Jahr profitiert. Im September 2026 stieg die Zahl der Ankünfte gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,4 Prozent auf 356.122. Die Nächtigungen nahmen um 7,9 Prozent auf 1.323.449 zu. Für die bisherige Sommersaison zeigt sich ebenfalls ein positives Bild. Von Mai bis September gab es ein Plus von 7,8 Prozent bei den Ankünften (2.362.803) und 3,1 Prozent bei den Nächtigungen (9.241.212). Von Jänner bis September lagen die Ankünfte (3.051.812) um 8,2 Prozent und die Nächtigungen (12.028.904) um 3,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Die erfreulichen Septemberzahlen zeigen, dass Kärnten über die klassischen Sommermonate hinaus gefragt ist. Auch der Oktober ist aktuell gut gebucht. Wir wollen diese Nachfrage weiter nutzen, die Saison verlängern und zusätzliche Reiseanlässe schaffen. Dafür setzen wir gemeinsam mit den Tourismusregionen und Betrieben auf attraktive Angebote und eine gezielte Bewerbung der Herbstmonate“, betont Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

63 Prozent der Kärntner Herbstgäste nennen Natur und Landschaft als Urlaubsmotiv, 69 Prozent gehen wandern. Das zeigt die aktuelle T-MONA-Gästebefragung. Ebenfalls gefragt sind regionale Kulinarik, Radfahren und Kultur.

Wachstumstreiber Koralmbahn

Die Koralmbahn hat sich laut Kärnten Werbung seit ihrem Start Ende2025 zu einem wichtigen Wachstumstreiber für den Tourismus in Kärnten entwickelt. Mit Angeboten wie „Rail & Trail“ für Wanderungen ab Bahnhöfen, „Rail, Rent & Bike“ mit Radverleihmöglichkeiten und buchbaren Tageserlebnisse mit öffentlicher Anreise versucht der heimische Tourismus dieses Potenzial zu nutzen. Die gemeinsame Werbekampagne „Ziemlich beste Freinde“ von Kärnten Werbung und Steiermark Tourismus wurde vor Kurzem bei den „Best of Content Marketing Awards“ (BCM) in Hamburg mit Gold ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere den überraschenden Zugang, der Menschen unterhält und auf niederschwellige Weise Interesse an Kurzurlauben in beiden Regionen weckt.