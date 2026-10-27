Wildes Istanbul-Derby! Spieler gingen auf dem Platz aufeinander los

In der Türkei kam es im Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul zu unschönen Szenen. Auf dem Platz gingen Spieler beider Teams aufeinander los.

Das türkische Fußball-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul ist nach dem Schlusspfiff von heftigen Tumulten überschattet worden. Unmittelbar nach dem 2:1-Sieg von Galatasaray gingen Spieler beider Mannschaften auf dem Rasen aufeinander los. Polizei und Sicherheitskräfte mussten eingreifen, um die Auseinandersetzungen zu beenden. Auslöser der Rudelbildung war offenbar ein Streit zwischen Fenerbahces Kerem Aktürkoglu und Roland Sallai.

Immer mehr Spieler und Betreuer mischten sich ein. Besonders heftig gerieten Galatasarays Abdülkerim Bardakci und Fenerbahces Archie Brown aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung gingen beide zu Boden. Schiedsrichter Atilla Karaoglan zeigte ihnen anschließend die Rote Karte. Galatasaray festigte mit dem Erfolg die Tabellenführung und liegt sechs Punkte vor dem fünftplatzierten Erzrivalen.

Gegenseitige Vorwürfe

Nach den Tumulten machten sich die Beteiligten gegenseitig Vorwürfe. „Wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, wer zuerst angegriffen hat“, sagte Bardakci. Brown machte hingegen die Spieler von Galatasaray für die Eskalation verantwortlich. „Ihr Kapitän hat Matteo Guendouzi an den Haaren gezogen. Ich habe das gesehen und ihn verteidigt“, sagte der Engländer.