Immobilienpreise im Bezirk Murtal gehen zurück

Zum „Immo-Talk“ wurde in Knittelfeld geladen. Dabei wurden unter anderem aktuelle Preise, Trends und Steuern thematisiert.

Beim „Remax Immo-Talk“ im Knittelfelder Haus der Vereine tauschte sich ein breites Spektrum an Branchenkennern aus – darunter Eigentümer, Bankenvertreter, Finanzierer, Sachverständige, Notare und Rechtsanwälte.

„Mittlerweile entfallen mehr als 50 Prozent auf Mieten“, so Immobilienexpertin Yvonne Pojer. Junge Erwachsene würden oft die langfristige finanzielle Bindung scheuen, während viele Erben ihre übernommenen Elternhäuser verkaufen.

Aktuelle Preise

Die Preistrends zeigen leichte Rückgänge zum Vorjahr: Der Durchschnittspreis für Einfamilienhäuser sank im Bezirk Murtal von 227.673 auf 206.583 Euro. Bei Eigentumswohnungen liegt der Gesamtpreis durchschnittlich bei 125.637 Euro, während der Quadratmeterpreis mit 1350 Euro deutlich unter dem steirischen Schnitt von 2914 Euro rangiert. Auch die Grundstückspreise gaben nach.

Thematisiert wurde zudem die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) für klassisches Altvermögen, die ab 2027 steigt. Wer einen Verkauf plant, sollte daher noch das Jahr 2026 nutzen, hieß es bei der Veranstaltung.