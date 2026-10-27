Bei Koper: Slowenische Polizei stoppte zwei Raser aus Österreich

Die Polizei erwischte am Wochenende vor dem Kastelec-Tunnel mehrere Raser. Darunter waren zwei Männer aus Österreich. Sie bekamen Geldstrafen.

Zu eilig hatten es am vergangenen Wochenende mehrere Autofahrer, die in Slowenien in Richtung Meer unterwegs waren: Wie die Tageszeitung Primorske novice berichtet, wurden am Samstag vor dem Kastelec-Tunnel bei Koper gleich mehrere Raser erwischt.

Insgesamt wurden vier Autolenker gestoppt, die das Tempolimit von 100 km/h deutlich überschritten hatten: Am „langsamsten“ unterwegs war ein 46-jähriger Österreicher mit einem BMW, er wurde mit 153 km/h „geblitzt“. Die übrigen drei Lenker fuhren jeweils mit 154 km/h in den Tunnel ein. Bei ihnen handelte es sich um einen Österreicher (29) in einem Audi, einen Ungarn (51) in einem Ford und einen 79-jährigen kroatischen VW-Fahrer.

Woher die Österreicher stammen, ist nicht bekannt. Jedenfalls müssen sie, wie auch die beiden anderen Lenker, Geldbußen bezahlen.