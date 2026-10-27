Caritas sammelt in St. Veit wieder „Kilo gegen Armut“

Am 4. November wird bei der Aktion „Kilo gegen Armut“ am St. Veiter Hauptplatz wieder gesammelt. Sachspenden können von 9 bis 13 Uhr abgegeben werden.

Der Druck steigt. Die anhaltende Teuerung, die massiv gestiegenen Lebensmittelpreise, Wohn- und Energiekosten bringen viele Menschen in Kärnten an ihre finanziellen Grenzen. Nicht selten kann eine einzige Rechnung dazu führen, dass Familien das Heizen, Essen oder die Miete nicht mehr zahlen können. Um Menschen in Not helfen zu können, bittet die youngCaritas in Kooperation mit der RegionalCaritas am 4. November von 9 bis 13 Uhr auf dem Hauptplatz in St. Veit um Sachspenden im Rahmen der Aktion „Kilo gegen Armut“.

Gesucht werden originalverpackte, haltbare Lebensmittel wie Reis, Essig, Öl, Kaffee, Tee, Konserven und haltbare Milch sowie Hygieneartikel wie Seife, Duschgel, Deo, Rasierer, Rasierschaum, Handcremen und Frauenhygieneprodukte.



Die Spenden gehen über die Lebensmittelausgabe LEA der Caritas Kärnten direkt an armutsbetroffene Menschen. Ein Teil wird in der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim der Caritas für Mahlzeiten für wohnungslose Menschen verwendet. „Die Spenden kommen dort an, wo selbst das Nötigste oft unerschwinglich ist: bei armutsbetroffenen und wohnungslosen Menschen in Kärnten“, sagen Verena Wernbacher von der RegionalCaritas und Theresa Kranabetter von der youngCaritas.