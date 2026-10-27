Diese Geschwister kümmern sich in dritter Generation um Füße

Hans-Peter Porkristl und Maria Sattler eröffneten in Fohnsdorf eine neue Podologiepraxis.

An einem neuen Standort findet man die Podologiepraxis Porkristl. Hans-Peter Porkristl und Maria Sattler sind vom Einkaufszentrum in die Hauptstraße 20-24 nach Fohnsdorf übersiedelt. „In den neuen Räumlichkeiten können wir unseren Kunden eine noch bessere Versorgung bieten“, so Porkristl.

2011 startete er auf dem zweiten Bildungsweg mit der Lehre zum Orthopädieschuhmacher, die Porkristl 2014 abschloss. „Parallel dazu begann ich in Holland mit der Ausbildung zum Podologen nach der Methode Derks.“ Seit 2015 ist er selbstständig und eröffnete im Fohnsdorfer Einkaufszentrum eine Podologiepraxis. „2017 folgte mir meine Schwester Maria Sattler in die Podologie“, erzählt Porkristl. 2020 lud man zur Eröffnung einer weiteren Praxis in Graz-Liebenau.

Dritte Generation

Nun freuen sich die Geschwister, in neuen Räumlichkeiten in Fohnsdorf arbeiten zu dürfen: „Damit kümmern wir uns bereits in der dritten Generation um Fußprobleme. Unser Großvater Hans Trattner war Orthopädieschuhmachermeister und unsere Mutter war langjährig im Schuhhandel tätig.“